México vs Bélgica: Fecha y hora para Estados Unidos del duelo de preparación

La Selección Mexicana enfrenta a Bélgica en un amistoso internacional de fecha FIFA rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, en un partido que se disputará en el Soldier Field de Chicago y que servirá como una prueba clave para el equipo mexicano. El duelo México vs Bélgica genera gran expectativa entre los aficionados latinos en Estados Unidos, especialmente tras el empate sin goles ante Portugal y la contundente victoria belga sobre Estados Unidos. Este compromiso permitirá al cuadro mexicano medir su nivel frente a un rival europeo competitivo y afinar detalles en la recta final de preparación.

¿Cómo llega México ante Bélgica y qué se juega rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El equipo mexicano llega a este compromiso con la intención de mostrar una mejor versión ofensiva tras el empate frente a Portugal. Javier Aguirre busca consolidar su base titular y definir roles dentro del plantel, especialmente en la zona de ataque, donde Raúl Jiménez aparece como la principal referencia. La prioridad del conjunto mexicano será mejorar la generación de oportunidades y mantener solidez defensiva ante un rival con talento individual.

Bélgica, por su parte, llega con confianza luego de vencer con autoridad a Estados Unidos. Aunque presenta algunas bajas importantes por lesión, el conjunto europeo mantiene jerarquía con Kevin De Bruyne como eje creativo. El equipo belga intentará imponer su ritmo y aprovechar los espacios, sabiendo que enfrenta a uno de los anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Este amistoso también tiene valor estratégico para ambos. México busca medir su competitividad frente a selecciones europeas, mientras Bélgica pretende confirmar su buen momento antes de los próximos compromisos internacionales.

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Jugadores a seguir y antecedentes del México vs Bélgica en Chicago

Raúl Jiménez será uno de los nombres a observar en el ataque del equipo mexicano. Su capacidad para fijar defensores y generar espacios será clave para romper la estructura belga. Del lado europeo, Kevin De Bruyne lidera el mediocampo con visión y precisión, acompañado por un grupo dinámico que puede marcar diferencias.

El antecedente más reciente entre ambas selecciones se remonta a 2017, cuando empataron 3-3 en un duelo vibrante. Ese resultado mantiene la expectativa para un partido que promete intensidad y oportunidades en ambas áreas. Además, el encuentro se disputará ante una gran presencia de aficionados latinos en Chicago, lo que le dará ambiente de local al conjunto mexicano.

México utilizará este duelo como parte final de su preparación antes de otros amistosos previos a la Copa Mundial de la FIFA 2026, con el objetivo de llegar con una base clara y competitiva.

El partido México vs Bélgica se jugará el martes 31 de marzo en el Soldier Field de Chicago. El encuentro comenzará a las 9:00 PM hora del Este, 8:00 PM hora del Centro y 6:00 PM hora del Pacífico en Estados Unidos.