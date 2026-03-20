México vs Cristiano Ronaldo: única vez que la Selección enfrentó a CR7

El cruce México vs Cristiano Ronaldo y la historia de la Selección Mexicana ante Portugal se remonta a la Copa Confederaciones 2017 y el contexto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 vuelven a tomar relevancia tras la ausencia del delantero portugués en la reciente convocatoria. Aunque parecía una oportunidad para repetir ese enfrentamiento, la realidad es que el cara a cara entre el equipo mexicano y CR7 sigue siendo un episodio único en el futbol internacional.

¿Cuándo fue la única vez que México enfrentó a Cristiano Ronaldo?

La única ocasión en la que México se midió directamente con Cristiano Ronaldo ocurrió en junio de 2017, durante la fase de grupos de la Copa Confederaciones. Aquel partido, disputado ante Portugal, terminó con empate 2-2 y dejó momentos que aún permanecen en la memoria de los aficionados.

En ese encuentro, Cristiano Ronaldo fue titular y disputó los 90 minutos. Aunque no logró marcar gol, tuvo un papel determinante al asistir a Ricardo Quaresma en una jugada que evidenció su capacidad para influir en el juego. Por parte del equipo mexicano, los goles fueron obra de Javier “Chicharito” Hernández y Héctor Moreno, en un duelo que mostró carácter y competitividad del equipo mexicano.

El contexto de ese partido también era significativo. Portugal llegaba como campeón de Europa y con una generación consolidada, mientras que México apostaba por una mezcla de experiencia y talento ofensivo con nombres como Guillermo Ochoa, Héctor Herrera, Raúl Jiménez y Carlos Vela.

Nuevas reglas de La Copa Mundial de la FIFA 2026| 48 equipos y nuevo formato

México vs Portugal sin Cristiano Ronaldo: por qué no se repitió el duelo rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

A lo largo de los años, las oportunidades para un nuevo enfrentamiento entre México y Cristiano Ronaldo han sido escasas. Incluso en torneos importantes, las circunstancias han impedido que el duelo se repita. En la misma Copa Confederaciones 2017, ambos equipos volvieron a cruzarse en el partido por el tercer lugar, pero el portugués no participó tras abandonar la concentración.

Otro antecedente cercano se remonta a la Copa Mundial de la FIFA 2006, cuando México enfrentó a Portugal. Sin embargo, en aquel encuentro Cristiano Ronaldo permaneció en la banca, por lo que no se concretó el esperado enfrentamiento.

Ahora, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026, el panorama vuelve a generar expectativa. La reciente lesión de CR7 lo dejó fuera de los amistosos ante México, prolongando la rareza de este duelo en la historia.

Así, el único capítulo entre México y Cristiano Ronaldo se mantiene intacto. Un partido que, más allá del resultado, simboliza lo difícil que ha sido para el selectivo mexicano medirse ante una de las máximas figuras del futbol mundial en el terreno de juego.