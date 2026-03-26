Cuándo juega México vs. Portugal: equipo, fecha y hora en Estados Unidos

El partido entre México y Portugal está programado para el sábado 28 de marzo de 2026, en el Estadio Ciudad de México, sede que marca su reapertura oficial tras la remodelación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro se disputará a las 19:00 horas según el horario del centro de México, lo que implica un inicio en la noche para la mayoría de los aficionados en Estados Unidos.

Horario oficial para ver el México vs Portugal

Para los televidentes en territorio estadounidense, el México vs Portugal se vivirá en horario de máxima audiencia. En la zona del Este (ET), que incluye ciudades como Nueva York y Miami, el pitazo inicial será a las 21:00. En la zona Central (CT), con representantes como Chicago y Dallas, el balón rodará a las 20:00, mientras que en la zona del Pacífico (PT), donde se encuentran Los Ángeles y Seattle, el juego comenzará a las 18:00.

El Estadio Ciudad de México será el escenario de este duelo amistoso, que a la vez sirve como evento de reapertura oficial del recinto tras una profunda remodelación orientada a los estándares de la FIFA para la Copa Mundial de la FIFA 2026. El inmueble mantiene su histórica ubicación en la capital y conserva parte de su esencia, a pesar de los cambios en su estructura y servicios.

Este México vs Portugal no es solo un partido más de preparación: simboliza el retorno del seleccionado mexicano a un estadio icónico y acerca a los aficionados residentes en Estados Unidos a un pedazo de la historia futbolística mexicana. La altura de la Ciudad de México y el ambiente de un inmueble renovado añaden un factor extra de exigencia para Portugal, equipo que llega sin Cristiano Ronaldo a este compromiso.

Posible alineación de México

Para el México vs Portugal, el técnico Javier Aguirre maneja un bloque de jugadores con experiencia y figuras que buscan consolidarse de cara al Mundial 2026. En el arco, la atención se centra en manejar un equilibrio entre veteranía y juventud, con opciones que han demostrado solidez en ligas de Europa y México.

En la defensa, el esquema mexicano podría recurrir a un line‑up de cuatro con laterales ofensivos y centrales físicos, ajustados para enfrentar el ritmo de los portugueses y sus extremos. La mediapunta se espera que tenga un mix de jugadores con capacidad de salida desde el fondo y otros más cercanos al área rival, mientras que delante podría apostarse por un falso “9” o un delantero de área clásica, dependiendo de la estrategia táctica prevista.

Posible alineación:



Portero: Raúl Rangel

Defensas: Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez, Jesús Gallardo

Mediocampo: Erik Lira, Álvaro Fidalgo, Carlos Rodríguez

Delanteros: Roberto Alvarado, Raúl Jiménez, Julián Quiñones

Posible alineación de Portugal

La selección de Portugal llega al Estadio Ciudad de México con una plantilla renovada, pero aún con el peso de jugadores formados en la época de su campeón europeo. El equipo luso ha optado por un bloque de jugadores de media y avanzada edad, mezclados con talento joven, lo que implica un juego combinado entre control de posesión y carreras por las bandas.

En el México vs Portugal, Portugal podría presentar un volante central de contención y dos interiores con salida rápida, apoyados por un mediapunta ágil. En la delantera, los extremos cobrarán peso para explotar espacios en las bandas, mientras el centro del ataque se concentrará en un referente ofensivo capaz de conectar con sus compañeros y presionar el último cuarto.

Posible alineación:



Portero: Diogo Costa

Defensas: João Cancelo, Rúben Dias, António Silva, Nuno Mendes

Mediocampo: Matheus Nunes, Rúben Neves, Bruno Fernandes

Delanteros: Rafael Leão, Cristiano Ronaldo, Gonçalo Ramos

Para el público hispano en Estados Unidos, este México vs Portugal representa una oportunidad de apoyar al equipo nacional en un escenario de proyección mundialista, aun desde el otro lado de la frontera. Las opciones de transmisión en múltiples plataformas permiten seguir el partido en vivo, con comentarios en español.

Más allá de la hora y el canal, el interés crece por ver cómo la selección mexicana responde ante un rival europeo de alto nivel, mientras continúa el proceso de selección de su lista final para la Copa del Mundo de la FIFA 2026. El Estadio Ciudad de México, renovado y con expectativas de albergar partidos clave del próximo mundial, se convierte entonces en el escenario perfecto para que fans en Estados Unidos se sientan parte de un momento histórico.

