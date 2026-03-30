México y Estados Unidos contra Europa: a quien le va mejor rumbo a la Copa Mundial de la FIFA

La Selección de México y Estados Unidos vuelven a ser comparados por su rendimiento ante selecciones europeas, un factor clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. Mientras la selección de México ha logrado resultados competitivos frente a rivales de UEFA en sus últimos partidos, el conjunto estadounidense atraviesa dificultades ante equipos del Viejo Continente. La diferencia en números entre México vs Europa y Estados Unidos vs Europa se ha convertido en un indicador importante para medir el nivel de ambos anfitriones de la próxima Copa Mundial de la FIFA, especialmente tras los recientes encuentros de la fecha FIFA.

¿Quién tiene mejores resultados, México o Estados Unidos contra selecciones de Europa?

La selección de México ha mostrado mayor estabilidad frente a rivales europeos en sus últimos cinco encuentros. El equipo mexicano suma dos victorias, dos empates y solo una derrota, cifras que reflejan un desempeño competitivo ante selecciones de alto nivel. Entre esos resultados destacan el empate ante Portugal, la victoria frente a Turquía y el triunfo contundente sobre Islandia, además de un empate ante Alemania que dejó buenas sensaciones.

Estos números muestran una tendencia positiva para el cuadro mexicano, que ha logrado equilibrar su rendimiento tanto en casa como en territorio estadounidense. La capacidad para competir ante selecciones europeas se ha convertido en uno de los puntos fuertes del equipo dirigido por Javier Aguirre, especialmente pensando en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Estados Unidos, en contraste, atraviesa una racha complicada. En sus últimos cinco partidos ante rivales de UEFA, el conjunto de las Barras y las Estrellas ha sufrido derrotas consecutivas. Los resultados incluyen caídas frente a Bélgica, Suiza, Turquía, Eslovenia y Alemania. Además, el equipo estadounidense recibió 15 goles y solo anotó cuatro, cifras que evidencian dificultades tanto defensivas como ofensivas.

Resumen y Goles | México vs Portugal | Amistoso internacional | Reinauguración Estadio Banorte

México vs Europa y Estados Unidos vs Europa: impacto rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026

El contraste entre ambos equipos cobra relevancia porque tanto México como Estados Unidos tendrán al menos un rival europeo en la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Ese contexto convierte estos antecedentes en una referencia directa sobre el nivel competitivo de cada selección.

Para el equipo mexicano, los resultados recientes ofrecen confianza. Haber competido de tú a tú contra selecciones europeas fortalece la idea de que el plantel puede adaptarse a distintos estilos. Además, la mezcla de experiencia y juventud ha permitido al conjunto mexicano sostener un rendimiento más equilibrado.

Estados Unidos, por su parte, enfrenta el reto de corregir su desempeño ante este tipo de rivales. La falta de resultados positivos genera presión en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA, donde necesitará mejorar su solidez defensiva y contundencia ofensiva.

El sorteo definirá a los rivales europeos de ambos equipos. México podría enfrentar a selecciones como Dinamarca o República Checa, mientras Estados Unidos espera un oponente como Turquía o Kosovo. La comparación entre México vs Europa y Estados Unidos vs Europa seguirá siendo un termómetro clave rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.