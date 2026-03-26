5 Gigantes de la MLS: equipos que más dinero generan y nadie lo esperaba

La MLS 2026 vive una transformación financiera histórica y el ranking de equipos MLS que más dinero generan revela una realidad inesperada: no siempre son los clubes más famosos o los más seguidos por los aficionados latinos en Estados Unidos los que dominan los ingresos. En la Major League Soccer, franquicias como D.C. United, Austin FC y San Diego FC han construido modelos económicos sólidos que superan incluso a mercados tradicionales. El crecimiento del negocio, impulsado por estadios propios, acuerdos comerciales locales y eventos internacionales, ha convertido a estos clubes en verdaderas máquinas de ingresos dentro del futbol estadounidense.

Más allá del impacto mediático de figuras globales, el dinero fluye gracias a infraestructura, hospitalidad premium y explotación inmobiliaria alrededor de los estadios. Este enfoque ha permitido que varios equipos se posicionen entre los más rentables de la liga sin dominar titulares deportivos.

¿Qué equipos de la MLS generan más dinero y sorprenden en 2026?

De acuerdo con la reciente compilación de datos de Sportico y Forbes, se revela un ranking inesperado con franquicias que han maximizado su mercado local y diversificado ingresos más allá del rendimiento deportivo.

Ranking: equipos MLS que más dinero generan y nadie imagina

1. D.C. United — 99 millones de dólares

El club capitalino transformó su modelo en un negocio inmobiliario y de eventos. Su estadio genera ingresos por conciertos, rugby y torneos internacionales, además de capturar impuestos comerciales del complejo.

2. Seattle Sounders — 100 millones de dólares

Una estructura comercial consolidada y una base de aficionados masiva sostienen uno de los ingresos más estables de la liga.

3. Austin FC — 94 millones de dólares

El club texano monetiza un mercado tecnológico sin competencia deportiva directa, con patrocinadores locales de alto valor.

4. San Diego FC — 93 millones de dólares

La franquicia de expansión rompió récords con asistencia masiva y acuerdos comerciales antes de completar su segunda temporada.

5. Charlotte FC — 85 millones de dólares

Su impacto regional y el uso del estadio para eventos alternativos elevan sus ingresos más allá del futbol.

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El modelo que explica por qué estos equipos MLS generan tanto dinero

El crecimiento económico de la MLS está vinculado a la propiedad de estadios, acuerdos comerciales locales y eventos internacionales. La liga también reparte ingresos globales derivados del contrato de transmisión y patrocinios multinacionales, lo que fortalece la estabilidad financiera de todas las franquicias.

Además, la proximidad de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ha acelerado inversiones en infraestructura y entretenimiento, aumentando el valor de las franquicias y su capacidad de generar ingresos sostenidos.

Este nuevo ecosistema demuestra que el negocio del futbol en Estados Unidos ya no depende únicamente de estrellas o títulos, sino de estrategias comerciales integrales. Y ahí, varios clubes silenciosos están ganando la partida.