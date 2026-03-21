Monterrey vs Chivas hoy: horario en Estados Unidos de la Jornada 12

El partido Monterrey vs Guadalajara, el horario en Estados Unidos, la Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX y la lucha por el liderato colocan este duelo como uno de los más determinantes del fin de semana. Mientras Rayados busca salir de la crisis, Chivas llega como líder sólido y con la intención de reafirmar su candidatura al título.

¿Puede Monterrey frenar a Chivas en la Jornada 12 del Clausura 2026 Liga MX?

El Monterrey vs Chivas presenta un choque de realidades contrastantes en la Liga MX Clausura 2026. Rayados atraviesa un momento complicado tras su eliminación en la Concacaf Champions Cup y un empate reciente que lo dejó fuera de zona de liguilla con 14 puntos.

El equipo regiomontano necesita una reacción inmediata. Jugar en casa, en el Gigante de Acero, puede ser un factor determinante, aunque las dudas físicas de jugadores clave como Sergio Canales y Lucas Ocampos generan incertidumbre en el planteamiento.

En contraste, Chivas vive uno de sus mejores momentos del torneo. Con 27 puntos, el Rebaño recuperó el liderato tras goleadas contundentes ante Santos y León. Además, presume una de las mejores defensivas del campeonato, lo que lo convierte en un rival equilibrado y difícil de superar.

La figura ofensiva de Armando “La Hormiga” González, con nueve goles, será uno de los focos principales en el ataque rojiblanco, en un equipo que ha encontrado regularidad en todas sus líneas.

RESUMEN: Mazatlán vs Chivas | J5 | Clausura 2026 | TV Azteca Deportes

Monterrey vs Chivas: claves, alineaciones probables y antecedentes Liga MX 2026

En el análisis táctico del Monterrey vs Guadalajara, la clave estará en el control del mediocampo y la eficacia en las áreas. Rayados podría apostar por intensidad y presión alta, mientras que Chivas buscará mantener orden y aprovechar espacios al contragolpe.

El historial reciente refleja paridad. En los últimos cinco enfrentamientos, ambos equipos han ganado dos partidos y han empatado uno. El antecedente más cercano favorece a Chivas con un 4-2 en el Apertura 2025, aunque Monterrey ha sabido responder en torneos anteriores.

En cuanto a alineaciones, Rayados llega con posibles bajas sensibles, mientras que el Rebaño contaría con plantel completo, lo que podría inclinar la balanza en términos de profundidad y variantes.

Este duelo no solo representa tres puntos. Para Monterrey es una oportunidad de reengancharse en la pelea por la liguilla; para Chivas, es la posibilidad de consolidarse como el equipo más sólido del torneo.

Monterrey vs Guadalajara: fecha y hora para Estados Unidos

El partido se disputará en el Estadio BBVA (Gigante de Acero) este sábado 21 de marzo.

Horario en Estados Unidos:

Este: 23:10

Centro: 22:10

Pacífico: 20:10