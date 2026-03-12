Ya sabemos cómo será la camiseta de Estados Unidos Copa Mundial de la FIFA

La marca que patrocina a la selección de Estados Unidos presentó oficialmente su nueva camiseta para la Copa Mundial de la FIFA 2026, un uniforme que combina tradición, identidad nacional y referencias históricas del futbol estadounidense. El nuevo jersey del USMNT diseñado por Nike fue revelado este 12 de marzo y rápidamente captó la atención de aficionados, analistas y coleccionistas, ya que el diseño recupera elementos del Mundial de 1994, torneo que también tuvo a Estados Unidos como anfitrión y que marcó una etapa importante para el crecimiento del futbol en el país.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 a la vuelta de la esquina y con Estados Unidos como uno de los anfitriones del torneo junto a México y Canadá, el uniforme del equipo dirigido por Mauricio Pochettino adquiere un significado especial. No solo será la camiseta que representará al país en el escenario más importante del futbol mundial, sino también un símbolo de una generación que busca consolidar a Estados Unidos como una potencia emergente del deporte.

El diseño apuesta por una mezcla entre modernidad y nostalgia, algo que ha sido bien recibido por los aficionados del USMNT.

¿Cómo es la nueva camiseta de Estados Unidos para la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El nuevo uniforme de Estados Unidos para el Mundial 2026 presenta un diseño inspirado directamente en la bandera estadounidense, con una base color blanco crema conocida como “Sail” y un patrón de rayas rojas onduladas que recorren todo el frente de la camiseta.

A diferencia de los diseños clásicos con líneas rectas, Nike apostó por un efecto de movimiento, utilizando rayas rojas de diferentes tonalidades que generan una sensación dinámica sobre la tela.

El diseño se completa con detalles en azul marino en el cuello, los puños, el logotipo de la marca y el escudo de la selección de Estados Unidos, creando un contraste que refuerza la identidad visual del equipo.

Esta propuesta busca reflejar la energía de una nueva generación de futbolistas estadounidenses que se prepara para competir en casa durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, un torneo que marcará un momento histórico para el futbol en Norteamérica.

El homenaje al Mundial 1994 que emociona a los aficionados

Uno de los aspectos que más ha llamado la atención de la nueva camiseta de Estados Unidos para el Mundial 2026 es su inspiración en uniformes icónicos del pasado.

El diseño toma referencias claras del uniforme utilizado durante el Mundial de 1994, un torneo recordado por muchos aficionados por su estética atrevida y por el impulso que representó para el futbol en Estados Unidos.

Además, el jersey también incorpora elementos del uniforme local utilizado en 2012, otro de los diseños más populares entre los seguidores del USMNT.

La combinación de estos guiños históricos con un estilo moderno busca conectar distintas generaciones de aficionados, desde quienes vivieron el crecimiento del futbol en los años noventa hasta los jóvenes que hoy siguen a figuras estadounidenses en ligas europeas.

Con la Copa Mundial de la FIFA 2026 acercándose, la nueva camiseta no solo representa un cambio de uniforme, sino también una oportunidad para que Estados Unidos escriba un nuevo capítulo en su historia dentro del futbol internacional.

🇺🇸🇺🇸 Nike USA 2026 World Cup Home Kit pic.twitter.com/uTDGsfArMj — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 12, 2026