Mascherano convenció a Messi y a toda la MLS: así transformó a Inter Miami

Cuando Javier Mascherano llegó a Inter Miami al mano de Lionel Messi como entrenador, muchos dudaban de si el argentino estaba listo para dirigir en MLS. Sin experiencia previa en primera división y con un pasado reciente en selecciones juveniles de Argentina, el reto parecía enorme. Sin embargo, pocos meses después, el técnico sorprendió a todos al guiar a Inter Miami y a Lionel Messi hacia la MLS Cup, cambiando por completo la percepción sobre su capacidad como entrenador y consolidando su liderazgo en uno de los proyectos más mediáticos del futbol en Estados Unidos.

La llegada de Mascherano a Inter Miami en 2024 generó debate entre analistas y aficionados. Su antecesor, Gerardo “Tata” Martino, tenía una trayectoria consolidada en clubes y selecciones, por lo que la apuesta por un técnico joven parecía arriesgada. No obstante, la directiva del club, encabezada por Jorge Mas, defendió la decisión desde el primer momento, convencida de que el argentino tenía las herramientas necesarias para gestionar un vestidor lleno de talento y experiencia.

Con el paso de los meses, el tiempo terminó dándole la razón a la dirigencia.

¿Qué hizo Mascherano para ganarse a Messi, al vestidor de Inter Miami y a la MLS?

El mayor logro de Mascherano en Inter Miami no fue únicamente levantar la MLS Cup, sino construir una relación sólida con el vestidor desde el primer día. El argentino apostó por la autenticidad y por un liderazgo basado en su propia experiencia como futbolista de élite.

Durante más de una década compartió cancha con Lionel Messi, tanto en Barcelona como en la selección de Argentina, lo que facilitó una conexión natural con la principal figura del equipo. Pero su influencia no se limitó a esa relación.

Mascherano entendió que, en el futbol moderno, la gestión del grupo es tan importante como la táctica. Por eso decidió enviar un mensaje claro desde el inicio: el proyecto se construiría con todos los jugadores, no solo con las estrellas.

Ese enfoque fortaleció la confianza del plantel y permitió que jóvenes y veteranos encontraran un rol dentro del equipo. Futbolistas como Noah Allen destacaron públicamente la cercanía del entrenador con los jugadores, una característica que ayudó a crear un ambiente de confianza dentro del vestidor.

Las decisiones valientes que llevaron a Inter Miami a ganar la MLS Cup

El camino hacia el título no fue sencillo para Inter Miami. Durante la primera mitad de la temporada, el equipo tuvo resultados irregulares, incluyendo una racha complicada en la que solo consiguió una victoria en ocho partidos.

Lejos de perder el respaldo del club, Mascherano recibió el apoyo total de la directiva y de los jugadores, quienes confiaban en su proceso.

El momento decisivo llegó en los playoffs de la MLS, cuando el técnico argentino tomó decisiones arriesgadas que terminaron cambiando el rumbo del equipo.

En una de las series más importantes de la postemporada, Luis Suárez fue suspendido, lo que obligó al entrenador a modificar su planteamiento. Contra todo pronóstico, Inter Miami respondió con una contundente victoria 4-0.

Mascherano incluso tomó la decisión de dejar a Suárez en el banco en partidos posteriores, priorizando el funcionamiento colectivo que había encontrado el equipo.

Las apuestas del entrenador dieron resultado. Inter Miami superó rondas clave hasta llegar a la final y conquistar la MLS Cup, un logro histórico para el club.

Ahora, el siguiente desafío del proyecto será competir en la Concacaf Champions Cup y preparar al equipo para un calendario exigente rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, torneo que tendrá a Estados Unidos como uno de los anfitriones.

Con más experiencia y un plantel reforzado, Mascherano busca demostrar que el éxito de Inter Miami no fue casualidad, sino el inicio de una nueva etapa para el club en el futbol de Norteamérica.