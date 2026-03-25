Pagar el franchise fee de la NBA podría salir más caro que comprar a los Yankees de Nueva York

La NBA se acerca a una posible expansión que no solo sacudiría el mapa del baloncesto, también podría redefinir cuánto cuesta entrar a una gran liga en Estados Unidos. El punto más impactante del debate es el franchise fee (impuesto de franquicia), la cuota de entrada que deberían pagar los nuevos dueños y que, de acuerdo con reportes recientes, se movería en un rango tan alto que ya permite una comparación inesperada: abrir una franquicia nueva podría costar casi lo mismo que comprar a los Yankees de Nueva York .

Ese detalle cambia por completo la dimensión de lo que representaría la expansión de la NBA. No se trata únicamente de sumar dos camisetas más a la liga ni de imaginar el regreso de Seattle o la llegada definitiva de Las Vegas. Lo verdaderamente llamativo es que la NBA estaría valuando su crecimiento a un nivel que coloca a una franquicia de expansión en la misma conversación financiera que uno de los activos más caros y reconocibles de la MLB.

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Cuando se habla de franchise fee, se hace referencia al pago que debe realizar un grupo propietario para obtener el derecho de incorporarse a la liga. En términos simples, es la llave de acceso al negocio. No es una cuota menor ni un trámite administrativo, es el precio por entrar a una estructura cerrada, formar parte del grupo de dueños y operar bajo una de las marcas deportivas más fuertes del planeta.

En este caso, la conversación alrededor de la expansión de la NBA tomó fuerza por las cifras que se manejan para las dos nuevas franquicias. Distintos reportes han colocado el posible costo de entrada en un nivel multimillonario que rondaría entre $7,000 y $10,000 millones de dólares por equipo. Si ese escenario termina por confirmarse, la conclusión es que comprar una nueva plaza de baloncesto profesional equivaldría casi a sentarse a negociar por los Yankees de Nueva York.

La comparación no es exagerada. Los Yankees han sido ubicados como la franquicia más valiosa de las Grandes Ligas, con una valoración estimada de 8.2 mil millones de dólares. Por eso el paralelo resulta tan potente. Si una nueva franquicia de la NBA se coloca en ese vecindario financiero, entonces ya no estamos hablando solo del costo de expandir una liga, sino de una operación comparable con la compra de uno de los gigantes históricos del deporte estadounidense.

Qué es el franchise fee en la NBA y por qué sería tan alto en la expansión

El franchise fee se ha convertido en el corazón del debate porque explica por qué la NBA puede mirar la expansión como una oportunidad de negocio tan grande. Para los actuales propietarios, admitir nuevas franquicias no solo implica repartir futuros ingresos entre más equipos; también abre la puerta a recibir un pago extraordinario por aceptar a dos nuevos socios dentro de la liga.

Ahí está la razón por la que las cifras importan tanto. Una expansión siempre entusiasma por el lado deportivo, por las nuevas rivalidades, por el mercado que se abre y por la ilusión de los aficionados. Pero en la oficina de los dueños, el foco está en otra parte: cuánto vale vender dos lugares dentro de un campeonato que ha multiplicado el precio de sus franquicias durante los últimos años.

Visto así, el franchise fee funciona como una medida del valor actual de la propia NBA. Cuanto más alto sea ese pago, más claro queda que entrar a la liga es un privilegio reservado para grupos con capacidad de inversión gigantesca. La expansión ya no sería solo una apuesta por nuevas ciudades, sino una declaración abierta del tamaño económico que ha alcanzado el negocio del baloncesto profesional.

Por qué una franquicia de expansión de la NBA costaría casi como los Yankees de Nueva York

Usar a los Yankees de Nueva York como referencia ayuda a entender la noticia sin necesidad de entrar en tecnicismos financieros. Pocas marcas tienen un peso tan grande en el deporte de Estados Unidos. Su historia, su exposición y su valor de mercado los convierten en una vara muy fácil de comprender para cualquier lector. Por eso, cuando el precio de una franquicia nueva de la NBA se acerca a ese nivel, la historia adquiere una dimensión distinta.

El dato es demoledor por una razón muy simple. Comprar a los Yankees significaría adquirir una institución legendaria, con identidad global y décadas de poder comercial. Que una franquicia naciente de expansión pueda costar casi lo mismo habla de la fuerza económica que hoy tiene la NBA, pero también de lo exclusivo que se ha vuelto obtener un lugar dentro de ella.

En otras palabras, la liga no estaría vendiendo solo una nueva plaza. Estaría vendiendo acceso inmediato a uno de los negocios más valiosos del deporte mundial. Y si el monto final del franchise fee termina cerca del valor estimado de los Yankees de Nueva York, entonces la idea queda clara incluso para quien no sigue de cerca las finanzas deportivas: entrar a la NBA sería casi tan caro como comprar a uno de los equipos más costosos de toda la MLB.

