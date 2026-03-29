Pochettino sorprende en Estados Unidos al elogiar a ex técnico de México

La Selección de Estados Unidos volvió a captar la atención del publico latino luego de que Mauricio Pochettino alabara al ex técnico de la Selección Mexicana, Gerardo “Tata” Martino, durante la preparación del USMNT en Atlanta. El estratega sudamericano no dudó en reconocer la influencia del actual entrenador del Atlanta United, destacando su impacto en su carrera y en el crecimiento del futbol norteamericano, justo cuando el equipo de las Barras y las Estrellas afina detalles rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El encuentro entre ambos técnicos se dio en una práctica previa al duelo amistoso ante Bélgica, en una jornada que dejó algo más que ajustes tácticos.

¿Por qué Pochettino elogió al Tata Martino y qué significa para Estados Unidos rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

Mauricio Pochettino sorprendió al reconocer públicamente la admiración que siente por Gerardo Martino, a quien calificó como uno de sus referentes desde su etapa como futbolista en Newell’s Old Boys. El actual técnico del USMNT recordó que el “Tata” fue capitán cuando él debutó profesionalmente y que gran parte de su formación como entrenador está vinculada a ese aprendizaje.

Más allá del gesto personal, el reconocimiento también refleja el respeto dentro del entorno del futbol internacional hacia Martino, quien ha dirigido selecciones como México y Argentina, además de su etapa en la MLS. Para Estados Unidos, el acercamiento entre ambos técnicos llega en un momento clave, cuando el proyecto de Pochettino busca consolidarse con una identidad competitiva de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El estratega argentino del USMNT también destacó la trayectoria de Martino, resaltando su capacidad para formar equipos ofensivos y su experiencia en torneos de alto nivel. Ese intercambio de ideas se dio durante la práctica en Atlanta, donde el Tata fue invitado especial y compartió algunos minutos con el cuerpo técnico estadounidense.

Nuevas reglas de La Copa Mundial de la FIFA 2026| 48 equipos y nuevo formato

Estados Unidos afina detalles ante Bélgica con apoyo del Tata Martino

El entrenamiento del USMNT tuvo un ambiente especial con la presencia del ex técnico del equipo mexicano. Pochettino y Martino intercambiaron camisetas y palabras, dejando ver una relación marcada por el respeto mutuo. El actual entrenador del Atlanta United también respondió con elogios, destacando la carrera del técnico argentino al frente de Estados Unidos.

Martino subrayó que Pochettino ha construido una trayectoria sólida tanto como futbolista como entrenador, y le deseó éxito en el proceso rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026. El mensaje fue interpretado como un respaldo al proyecto del USMNT, que busca dar un salto competitivo en los próximos años.

Para la Selección de Estados Unidos, este tipo de encuentros refuerzan la preparación antes del amistoso frente a Bélgica, un rival que servirá como prueba exigente. El duelo se disputará en Atlanta, donde el equipo de Pochettino pretende mostrar avances tácticos y consolidar su base de cara al gran objetivo mundialista.