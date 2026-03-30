México perfila su once ante Bélgica: el posible equipo de Javier Aguirre

La posible alineación de México vs Bélgica se perfila como una de las decisiones más importantes para Javier Aguirre en la recta final hacia la Copa Mundial de la FIFA 2026, con un amistoso internacional que servirá para definir el 11 titular del equipo mexicano, evaluar nombres clave y ajustar el funcionamiento colectivo frente a un rival europeo exigente. Tras el empate ante Portugal, la selección de México encara este duelo en Chicago con la intención de consolidar su base y despejar dudas en varias posiciones, mientras el cuerpo técnico acelera la construcción del equipo que debutará en la Copa Mundial de la FIFA.

El proceso desde 2025 ha sido intenso para la selección de México. Después de un año anterior complicado, el conjunto dirigido por Aguirre recuperó confianza con títulos regionales y una mejoría futbolística visible. Ahora, el objetivo es claro: encontrar la alineación ideal que compita contra selecciones de alto nivel y que llegue con ritmo a la Copa Mundial de la FIFA 2026.

¿Cuál sería la posible alineación de México vs Bélgica rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El amistoso frente a Bélgica aparece como una prueba clave para observar la estructura base del equipo mexicano. La intención del técnico es apostar por una columna vertebral ya consolidada, pero manteniendo competencia interna en zonas específicas del campo.

La posible alineación de México vs Bélgica sería con Raúl Rangel en la portería; Israel Reyes, César Montes, Johan Vásquez y Jesús Gallardo en defensa; Erik Lira, Álvaro Fidalgo y Obed Vargas en el mediocampo; mientras que Roberto Alvarado, Julián Quiñones y Raúl Jiménez conformarían el ataque.

Este once refleja equilibrio entre experiencia y renovación. La zaga mantiene estabilidad, el mediocampo apuesta por dinámica y recuperación, y la delantera combina movilidad con presencia en el área. Para Aguirre, este ensayo también permite evaluar sociedades ofensivas que podrían ser determinantes en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

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Los últimos amistosos que definirán el 11 titular del equipo mexicano

Después del compromiso ante Bélgica, la selección de México tendrá tres partidos más antes del inicio de la Copa Mundial de la FIFA. Estos encuentros serán decisivos para afinar el funcionamiento colectivo y terminar de perfilar la lista definitiva.

El calendario incluye duelos contra Ghana, Australia y Serbia, rivales con estilos distintos que obligarán al equipo mexicano a ajustar variantes tácticas. La intención del cuerpo técnico es llegar con una base clara, minimizar experimentos y consolidar automatismos.

Estos partidos también servirán para resolver dudas en el mediocampo y los extremos, zonas donde todavía hay competencia abierta. Además, Aguirre buscará medir la respuesta del equipo mexicano ante distintos escenarios: presión alta, bloques defensivos y transiciones rápidas.

La posible alineación de México vs Bélgica, por tanto, no solo representa un ensayo más, sino un paso firme hacia la construcción del once titular que debutará en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Cada minuto será determinante para definir jerarquías y confirmar quiénes llegarán como titulares al torneo más importante del futbol mundial.