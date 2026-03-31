Julián Araujo en vilo: cuál es la lesión que pone en duda su lugar con México

La lesión de Julián Araujo encendió las alarmas en la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026™, luego de confirmarse que el lateral del Celtic sufrió una distensión del cuádriceps que lo mantendrá fuera varias semanas. El problema físico llega en un momento clave para definir la convocatoria del equipo mexicano, lo que complica sus opciones de asegurar un lugar. La ausencia prolongada, la competencia directa y el calendario previo a la Copa Mundial de la FIFA™ hacen que la recuperación de Julián Araujo sea seguida con atención por el cuerpo técnico.

El defensor mexicano atravesaba un momento positivo en Escocia, con regularidad y crecimiento en su rendimiento. Sin embargo, la lesión cambió el panorama y ahora su prioridad será volver en plenitud física. En torneos cortos como la Copa Mundial de la FIFA™, los técnicos suelen priorizar futbolistas con ritmo competitivo, lo que aumenta la presión sobre su recuperación.

¿Qué lesión tiene Julián Araujo y cuánto tiempo estaría fuera antes de la Copa Mundial de la FIFA™?

Julián Araujo sufrió una distensión del cuádriceps, una lesión muscular que, dependiendo del grado, puede requerir varias semanas de recuperación. Los reportes iniciales apuntan a un periodo cercano a ocho semanas fuera de actividad, lo que prácticamente lo aparta del cierre de temporada.

Este tipo de lesión obliga a un proceso progresivo: primero reposo, después trabajo de fortalecimiento y finalmente reintegración al entrenamiento colectivo. Cualquier recaída podría extender aún más los tiempos, un factor que preocupa al equipo mexicano.

Además del tiempo sin jugar, el ritmo competitivo es determinante. Aunque Julián Araujo llegue recuperado, necesitará minutos para retomar sensaciones. Sin ese periodo de adaptación, su evaluación rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™ podría verse afectada.

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La competencia en la selección de México complica el regreso de Julián Araujo

Mientras Julián Araujo trabaja en su recuperación, otros jugadores han tenido oportunidades con la selección de México. La actividad reciente en partidos internacionales permite al cuerpo técnico analizar variantes y definir opciones con mayor continuidad.

La competencia directa en la lateral derecha se ha intensificado. Algunos futbolistas han sumado minutos en encuentros recientes y eso podría inclinar la balanza. En este contexto, la ausencia de Julián Araujo se vuelve más sensible, ya que pierde visibilidad justo antes de decisiones importantes.

Aun así, sus posibilidades no están completamente cerradas. Si logra recuperarse y mostrar nivel competitivo, el cuerpo técnico podría considerarlo. La experiencia internacional y su adaptación al futbol europeo siguen siendo argumentos a su favor.

La carrera contra el tiempo ya comenzó. La lesión de Julián Araujo no solo afecta su presente con el Celtic, también pone en suspenso su lugar con la selección de México rumbo a la Copa Mundial de la FIFA™, donde cada convocatoria se definirá por detalles.