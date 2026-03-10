El RIVAL de LA Galaxy llega con un PROBLEMA INESPERADO

La Concacaf Champions Cup 2025 inicia su etapa decisiva con los octavos de final, pero el duelo entre LA Galaxy y Mount Pleasant de Jamaica llega marcado por un problema inesperado. El rival del LA Galaxy en la Concacaf Champions Cup enfrenta serios problemas de visas para ingresar a Estados Unidos, situación que podría dejar fuera a varios futbolistas del plantel antes del partido de ida.

El duelo entre LA Galaxy y Mount Pleasant es uno de los enfrentamientos que inaugura la ronda de eliminación directa de la Concacaf Champions Cup, torneo que además ofrece un premio mayor: la posibilidad de clasificar al Mundial de Clubes 2029.

Sin embargo, antes de que ruede el balón, la historia del partido ya está marcada por un problema administrativo que podría cambiar el rumbo de la serie.

¿Por qué el rival del LA Galaxy tiene problemas de visas antes del partido de Concacaf?

De acuerdo con reportes recientes, hasta 10 jugadores del Mount Pleasant enfrentan dificultades para obtener el visado estadounidense, lo que complica seriamente su viaje a Los Ángeles para el partido de ida de los octavos de final de la Concacaf Champions Cup.

El problema afecta especialmente a seis futbolistas haitianos que forman parte de la plantilla del club jamaicano. Las restricciones migratorias vigentes para ciudadanos de Haití han generado obstáculos en el proceso de ingreso a Estados Unidos, lo que pone en riesgo su participación en el encuentro.

Pero la situación no se limita únicamente a esos jugadores. Algunos futbolistas jamaicanos del plantel también han visto rechazadas o retrasadas sus solicitudes de visa, lo que incrementa la incertidumbre a pocos días del partido.

Desde la Concacaf, según distintos reportes, ya se trabaja junto con el club para encontrar una solución que permita que el equipo viaje con la mayor cantidad de jugadores posible.

Delanteros latinos destacan en la MLS: goles y figuras de la temporada

Mount Pleasant podría recurrir a su cantera para enfrentar al LA Galaxy

Ante el escenario complicado, el Mount Pleasant analiza soluciones de emergencia para no perder competitividad en la serie ante el LA Galaxy.

El director deportivo del club, Paul Christie, explicó que el equipo viajará con los jugadores que tengan la documentación en regla, lo que podría obligarlos a completar la convocatoria con futbolistas jóvenes.

La opción más viable es recurrir a la academia del club, donde varios talentos juveniles podrían recibir una oportunidad inesperada en uno de los torneos más importantes del futbol de clubes en la región.

Según el propio Christie, el equipo podría depender de siete u ocho jugadores de su cantera para completar la plantilla en el partido.

Más allá del resultado, la historia ya genera atención en la Concacaf Champions Cup, ya que el enfrentamiento entre LA Galaxy y Mount Pleasant podría disputarse en circunstancias poco habituales.

Lo que debía ser un duelo equilibrado entre el campeón caribeño y uno de los clubes históricos de la MLS ahora se convierte en un partido marcado por la incertidumbre.