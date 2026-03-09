¡No te los pierdas! AGENDA del 10 de marzo en Concacaf Champions Cup

La Concacaf Champions Cup 2026 entra en una de sus noches más esperadas. Este 10 de marzo se disputan tres partidos que podrían marcar el rumbo de los octavos de final del torneo, con equipos históricos de Liga MX, MLS y Centroamérica peleando por dar el primer golpe en sus eliminatorias.

Los focos estarán puestos especialmente en el choque entre Philadelphia Union y América, un duelo que promete intensidad y que puede definir mucho más que una simple ventaja en la serie.

Pero el menú del día no termina ahí. Monterrey y Cruz Azul protagonizarán un enfrentamiento de alto voltaje entre dos de las plantillas más poderosas del futbol mexicano, mientras que LAFC buscará imponer su jerarquía frente a Alajuelense, el último sobreviviente centroamericano en el torneo.

La noche de Concacaf Champions Cup 2026 pinta para emociones fuertes y para los aficionados latinos en Estados Unidos será una jornada imposible de ignorar.

¿Qué partidos de la Concacaf Champions Cup 2026 se juegan hoy 10 de marzo?

La jornada del martes ofrece tres encuentros que prometen drama, goles y mucha tensión en la lucha por avanzar en la Concachampions.

Philadelphia Union vs América

Estadio: Subaru Park

5:00 pm CT

6:00 pm ET

3:00 pm PT

Las Águilas llegan con el peso de la historia y la obligación de competir por el título continental. Sin embargo, el Philadelphia Union quiere aprovechar su localía para dar un golpe ante uno de los clubes más grandes de la región.

El equipo estadounidense viene de una goleada global de 12-0 ante Defence Force, aunque en la MLS todavía no logra arrancar con estabilidad.

Monterrey vs Cruz Azul

Estadio: BBVA

7:00 pm CT

8:00 pm ET

5:00 pm PT

Este duelo enfrenta a dos candidatos serios al título de la Concacaf Champions Cup 2026. Monterrey buscará sacudirse la presión tras perder el Clásico Regio, mientras que Cruz Azul, actual campeón del torneo, llega con confianza tras su reciente triunfo en Liga MX.

Además, el recuerdo de la semifinal de 2021 —cuando Rayados eliminó a La Máquina con un contundente global de 5-1— añade un ingrediente extra a esta rivalidad.

LAFC vs Alajuelense

Estadio: BMO Stadium

9:00 pm CT

10:00 pm ET

7:00 pm PT

El LAFC intentará imponer su poderío en casa ante Alajuelense, campeón de la Copa Centroamericana 2025 y único club de la región que sigue con vida en la competencia.

Para los costarricenses, el objetivo es claro: mantenerse en la serie y llegar con opciones al partido de vuelta en San José.

Concacaf Champions Cup 2026: por qué estos partidos pueden definir los octavos de final

Los partidos de ida en la Concacaf Champions Cup suelen marcar el ritmo de toda la eliminatoria. Una victoria contundente puede cambiar completamente el panorama antes de los encuentros de vuelta.

Para clubes como América, Monterrey y Cruz Azul, el torneo internacional sigue siendo una obsesión deportiva y una vitrina clave para demostrar el dominio del futbol mexicano en la región.

Mientras tanto, equipos de la MLS y Centroamérica buscan romper esa hegemonía. Y noches como la de este 10 de marzo suelen ser el escenario perfecto para las sorpresas.

Con tres duelos cargados de historia, presión y talento, la Concacaf Champions Cup 2026 promete otra jornada inolvidable para los aficionados del futbol en todo el continente.