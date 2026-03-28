Arrestan a Tiger Woods en Florida por cargos de DUI tras chocar su auto

Tiger Woods fue arrestado este viernes en Florida después de un choque con otro vehículo, y el dato que más sorprendió fue que la prueba de aliento realizada en el lugar marcó 0.00. Aun así, las autoridades siguieron adelante con el procedimiento.

Tiger Woods has been arrested and jailed for driving under the influence, property damage and refusal to submit to a lawful test after being involved in a car crash in Florida. pic.twitter.com/LscoOCAmlz — Sky Sports News (@SkySportsNews) March 27, 2026

Esa decisión se debe a que en Florida, una investigación por DUI no depende únicamente del alcohol: también puede avanzar si los agentes creen que el conductor estaba bajo el efecto de medicamentos, drogas u otras sustancias químicas que alteran la capacidad para manejar.

Tiger Woods arrestado tras choque en Florida

El arresto se produjo tras un accidente en Jupiter Island y que Woods logró salir del auto por el lado del pasajero después del impacto. Aunque no se reportaron heridos, el choque abrió una investigación inmediata por la forma en que se desarrolló el incidente y por las observaciones hechas por los agentes en la escena.

Después del percance, Woods aceptó una prueba de aliento y el resultado fue “triple zeroes”, es decir, sin rastro medible de alcohol, según la explicación atribuida a la Oficina del Sheriff del condado de Martin. Sin embargo, la misma autoridad dijo que los investigadores especializados en DUI creían que podía existir influencia de medicamentos o drogas, y por eso el caso no quedó descartado con ese primer examen.

Esta explicación da a entender que Tiger Woods no fue arrestado porque hubiera dado positivo en alcohol, sino porque la policía afirmó haber detectado signos de posible deterioro y decidió avanzar por la vía que contempla la ley cuando la sospecha apunta a sustancias distintas a una bebida alcohólica.

Por qué la prueba de orina es tan importante para las autoridades

La clave legal está en la sección 316.1932 de Florida, que regula el llamado consentimiento implícito para este tipo de pruebas en casos de DUI. Ese texto señala que un conductor arrestado legalmente puede ser requerido a someterse a una prueba de orina si el agente tiene causa razonable para creer que manejaba bajo la influencia de sustancias químicas o controladas.

La propia norma añade un punto decisivo para entender el expediente de Woods. Que una persona se haga una prueba de aliento no impide que después se le pida otro examen, de modo que el 0.00 no bloqueaba a los investigadores si consideraban que el origen del problema podía estar en medicamentos o drogas.

Según los reportes difundidos este viernes, Woods se negó a entregar una muestra de orina, y esa decisión cambió de inmediato el alcance del caso para las autoridades. La legislación de Florida advierte que rechazar una prueba legal puede traer consecuencias sobre la licencia y también puede ser utilizado como evidencia dentro del proceso penal relacionado con el arresto.