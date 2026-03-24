¿Merecen otra oportunidad? Los 5 DTs que suenan en la Liga BBVA MX

En la historia de la Liga BBVA MX, hay técnicos que podrían tener la oportunidad de volver a dirigir en México gracias a los procesos exitosos del pasado, aunque la falta de continuidad en los banquillos reactiva el debate. Entrenadores como Matías Almeyda, Guillermo Almada, Martín Anselmi, Robert Dante Siboldi y Ricardo Ferretti dejaron huella con títulos, identidad futbolística y trabajo interno, por lo que su regreso aparece como una alternativa real para clubes que buscan estabilidad y resultados en el Clausura 2026.

Más allá de la nostalgia, el ranking se sustenta por logros tangibles: campeonatos, desarrollo de talento, reconstrucción de planteles y estilos definidos. Varios de estos técnicos no solo ganaron, también transformaron instituciones y potenciaron futbolistas mexicanos.

¿Qué técnicos deberían volver a la Liga BBVA MX por sus títulos y procesos exitosos?

Matías Almeyda en el Top 5 técnicos que podrían volver a la Liga MX|MexSport

1. Matías Almeyda

El argentino marcó una época con Chivas de Guadalajara. Ganó Liga BBVA MX, Copa MX y el torneo de Concacaf, pero su impacto fue más allá de los trofeos. Construyó un grupo competitivo con base mexicana y apostó por jóvenes en roles importantes. Además, recuperó identidad, presión alta y sentido colectivo. Su gestión interna fortaleció vestidor y compromiso.

Guillermo Almada|MexSport

2. Guillermo Almada

El uruguayo se consolidó como uno de los técnicos más influyentes del futbol mexicano. Fue campeón con Pachuca y protagonista con Santos, pero su principal legado fue la formación de jóvenes mexicanos. Bajo su dirección crecieron futbolistas que después fueron vendidos al extranjero o se consolidaron en selección. Su estilo ofensivo, intensidad y desarrollo de talento lo convierten en un perfil que la liga necesita nuevamente.

Martín Anselmi|MexSport

3. Martín Anselmi

Aunque su etapa fue corta, el argentino dejó una estructura clara en Cruz Azul. Implementó un modelo táctico definido, orden defensivo y circulación rápida. El equipo alcanzó regularidad y protagonismo. Su trabajo interno destacó por disciplina táctica y claridad en roles, lo que devolvió competitividad a la Máquina.

Resumen Jornada 11 | Clausura 2026 | Goles y Mejores Jugadas de la Liga MX

Experiencia, campeonatos y manejo de vestidor que aún seducen en la Liga BBVA MX

Roberto Dante Siboldi|MexSport

4. Robert Dante Siboldi

El uruguayo fue campeón con Tigres y previamente ganó la Liga BBVA MX con Santos. Se caracteriza por su capacidad de reacción en liguilla y manejo de planteles experimentados. Con Tigres logró cohesión en un grupo veterano y construyó un equipo competitivo. Su experiencia en momentos decisivos lo mantiene como opción atractiva.

Ricardo Ferretti|MexSport

5. Ricardo Ferretti

El Tuca es uno de los técnicos más ganadores en la historia de la Liga BBVA MX. Con Tigres construyó una dinastía con múltiples títulos y un modelo basado en orden táctico y solidez defensiva. Además, desarrolló estabilidad institucional, algo poco común en el futbol mexicano. Su carácter, disciplina y experiencia siguen siendo argumentos para un regreso.

El ranking se sostiene en resultados comprobados. Todos ganaron, consolidaron proyectos y dejaron huella interna. Además, casos como Almeyda y Almada destacan por su confianza en jóvenes mexicanos, un aspecto que muchos clubes buscan recuperar.

Con la inestabilidad en los banquillos, estos nombres vuelven a sonar. Su historial respalda la idea: procesos sólidos, títulos y desarrollo de talento que aún se extrañan en la Liga BBVA MX.