¿Merecen otra oportunidad? Los 5 DTs que suenan en la Liga BBVA MX
Top 5 de directores técnicos que podrían volver a la Liga BBVA MX si se les da una nueva oportunidad por sus títulos, procesos y confianza en jóvenes mexicanos
En la historia de la Liga BBVA MX, hay técnicos que podrían tener la oportunidad de volver a dirigir en México gracias a los procesos exitosos del pasado, aunque la falta de continuidad en los banquillos reactiva el debate. Entrenadores como Matías Almeyda, Guillermo Almada, Martín Anselmi, Robert Dante Siboldi y Ricardo Ferretti dejaron huella con títulos, identidad futbolística y trabajo interno, por lo que su regreso aparece como una alternativa real para clubes que buscan estabilidad y resultados en el Clausura 2026.
Más allá de la nostalgia, el ranking se sustenta por logros tangibles: campeonatos, desarrollo de talento, reconstrucción de planteles y estilos definidos. Varios de estos técnicos no solo ganaron, también transformaron instituciones y potenciaron futbolistas mexicanos.
¿Qué técnicos deberían volver a la Liga BBVA MX por sus títulos y procesos exitosos?
1. Matías Almeyda
El argentino marcó una época con Chivas de Guadalajara. Ganó Liga BBVA MX, Copa MX y el torneo de Concacaf, pero su impacto fue más allá de los trofeos. Construyó un grupo competitivo con base mexicana y apostó por jóvenes en roles importantes. Además, recuperó identidad, presión alta y sentido colectivo. Su gestión interna fortaleció vestidor y compromiso.
2. Guillermo Almada
El uruguayo se consolidó como uno de los técnicos más influyentes del futbol mexicano. Fue campeón con Pachuca y protagonista con Santos, pero su principal legado fue la formación de jóvenes mexicanos. Bajo su dirección crecieron futbolistas que después fueron vendidos al extranjero o se consolidaron en selección. Su estilo ofensivo, intensidad y desarrollo de talento lo convierten en un perfil que la liga necesita nuevamente.
3. Martín Anselmi
Aunque su etapa fue corta, el argentino dejó una estructura clara en Cruz Azul. Implementó un modelo táctico definido, orden defensivo y circulación rápida. El equipo alcanzó regularidad y protagonismo. Su trabajo interno destacó por disciplina táctica y claridad en roles, lo que devolvió competitividad a la Máquina.
Resumen Jornada 11 | Clausura 2026 | Goles y Mejores Jugadas de la Liga MX
Experiencia, campeonatos y manejo de vestidor que aún seducen en la Liga BBVA MX
4. Robert Dante Siboldi
El uruguayo fue campeón con Tigres y previamente ganó la Liga BBVA MX con Santos. Se caracteriza por su capacidad de reacción en liguilla y manejo de planteles experimentados. Con Tigres logró cohesión en un grupo veterano y construyó un equipo competitivo. Su experiencia en momentos decisivos lo mantiene como opción atractiva.
5. Ricardo Ferretti
El Tuca es uno de los técnicos más ganadores en la historia de la Liga BBVA MX. Con Tigres construyó una dinastía con múltiples títulos y un modelo basado en orden táctico y solidez defensiva. Además, desarrolló estabilidad institucional, algo poco común en el futbol mexicano. Su carácter, disciplina y experiencia siguen siendo argumentos para un regreso.
El ranking se sostiene en resultados comprobados. Todos ganaron, consolidaron proyectos y dejaron huella interna. Además, casos como Almeyda y Almada destacan por su confianza en jóvenes mexicanos, un aspecto que muchos clubes buscan recuperar.
Con la inestabilidad en los banquillos, estos nombres vuelven a sonar. Su historial respalda la idea: procesos sólidos, títulos y desarrollo de talento que aún se extrañan en la Liga BBVA MX.
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