La escena competitiva de League of Legends celebra su 10 aniversario

En aquel 2013, los esports llegaban a latinoamérica con una de la escenas competitivas más populares en la actualidad, League of Legends, 10 años de la llegada de LoL a LATAM, iniciará la temporada de Clausura de la Liga Latinoamérica de League of Legends (LLA) este 6 de junio y reunirá a los mejores equipos de la región, y que en este segundo semestre dejarán todo en la grieta por un cupo al Campeonato Mundial, Worlds 2023.

La región latinoamericana se ha afianzado en el gusto masivo de los fans, gracias a su ecosistema mediante la incorporación de nuevos aliados, transmitiendo las partidas en medios de comunicación tradicionales y especializados, como la alianza formada con Azteca Deportes y Azteca Esports, única en el mundo y con el objetivo puesto en el crecimiento de la industria.

Tanto en Latinoamérica como en el resto del mundo, los esports son una gran oportunidad, la tecnología ha cambiado los hábitos de consumo de los jóvenes y los esports generan vínculos, desarrollan el potencial de quienes los juegan y, además, han dejado de ser solo un hobbie para convertirse en una carrera profesional para muchos.

El crecimiento de los esports en el mundo

Según datos de Newzoo, en 2022 la audiencia mundial de los esports creció más de un 8.7% año tras año hasta alcanzar los 532 millones. Los entusiastas de los deportes electrónicos, aquellos que miran contenido de deportes electrónicos más de una vez al mes, representaron más de 261 millones y se presume que para 2025 la audiencia total superará los 640 millones.

En lo competitivo para Latinoamérica, y dado el gran hito de los 10 años, serán ocho equipos con diferente trayectoria en la región, los que se enfrentarán en vivo desde Artz Pedregal: Movistar Rainbow7, Six Karma, Estral Esports, INFINITY, Isurus, All Knights, Team Aze y Leviatán. Esta no será cualquier temporada, ya que el equipo ganador de este split será también nombrado el campeón de la década el próximo 26 de agosto en el marco de Gamergy CDMX.