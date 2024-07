Leagues Cup 2024: ¿Cuándo es y dónde ver EN VIVO?

Una nueva versión de la Leagues Cup se jugará en los meses de julio y agosto donde los equipos de la Liga BBVA MX y Major League Soccer (MLS) buscarán quitarle el título al conjunto de Inter Miami, actual campeón del torneo conseguido en el 2023.

45 equipos de las dos ligas comenzarán la Leagues Cup 2024 en la fase de grupos que comenzará 26 de julio y culminará el 9 de agosto.

Los conjuntos se dividieron en quince grupos de tres equipos cada uno y avanzarán a la siguiente ronda los dos mejores de cada agrupación donde los equipos de América, campeón de la Liga MX y el Columbus Crew, campeón de la MLS Cup, se les unirán en la etapa de dieciseisavos de final. Desde esta etapa se jugará a eliminatoria directa hasta llegar a los dos finalistas que disputarán el título el próximo domingo 25 de agosto.

El camino de Argentina al bicampeonato de Copa América | Summer Show

En la fase de grupos cada equipo jugará dos partidos. En caso de que haya empate al final del tiempo reglamentario, se le otorgará un punto a cada conjunto e inmediatamente se ejecutaran tiros penales, que otorgaran un punto adicional al ganador.



América, Monterrey, Guadalajara y Tigres serán locales administrativos

Para esta edición de la Leagues Cup los cuatro mejores equipos de la Liga MX, según ranking, América, Monterrey, Guadalajara y Tigres; se les dio el privilegio de fungir como locales administrativamente en la fase de grupos y ciertas rondas posteriores en caso de avanzar.

América será local hasta las semifinales jugando en el Snapdragon Stadium en San Diego. Monterrey será local hasta los cuartos de final jugando en el Q2 Stadium en Austin, Texas.

Por su parte, Chivas será local en el Levi’s Stadium en Santa Clara, California hasta ronda de dieciseisavos, mientras Tigres jugará en el Shell Energy Stadium en Houston, Texas, la Fase de Grupos.

¿Dónde ver los partidos en VIVO de la Leagues Cup?

TV Azteca transmitirá EN VIVO partidos de la Leagues Cup.

Los primeros encuentros que pasará serán los duelos de Austin vs Pumas (Viernes 26 de julio), New England vs Mazatlán (Sábado 27 de julio), Tigres vs Puebla (Miércoles 31de julio) y Real Salt Lake vs Atlas (Jueves 1 de agosto)