Leagues Cup: Los partidos de este martes 13 de agosto

La fase de octavos de final de la Leagues Cup vive una jornada maratónica este martes 13 de agosto con siete compromisos que prometen un sinfín de emociones. Salen a la acción las Águilas del América y el Cruz Azul, así como el Inter Miami, que se medirá al actual campeón de la MLS. El lunes fueron eliminados los Pumas por goleada, Seattle Sounders volvió a imponer condiciones en casa contra los felinos y les hizo cuatro.

Los primeros dos cotejos de esta tarde involucran a conjuntos americanos, ‘Las Garzas’ de Lionel Messi chocan con un peso pesado como lo es Columbus Crew en punto de las 17:30 horas, tiempo del centro de México, de manera simultánea lo harán Cincinnati y el Philadelphia Union en la ciudad reina. El ganar de este último duelo tendrá una cita en los cuartos de final con quien triunfe en el Cruz Azul vs Mazatlán.

La escuadra celeste de Martín Anselmi es líder del Apertura 2024 después de cuatro jornadas y quiere replicar dicho éxito en el plano internacional. Sufrieron en la fase previa pero resolvieron en penales para dejar en el camino al Orlando City. Es importante mencionar que existe la posibilidad de que se encuentren en la final con los azulcremas, quienes recientemente los dejaron sin trofeo en el Clausura 2024.

Antes de eso América deberá resolver el acertijo que representa el St.Louis City, un conjunto sumamente joven pero que desde ya se está metiendo entre los mejores de la zona. Los de Coapa debutaron en los dieciseisavos de final, instancia a la que accedieron de manera directa como campeones de la Liga BBVA MX, y sufrieron para derribar al Atlas, fue gracias a un golazo de Henry Martín en el segundo tiempo.

Partidos de Leagues Cup este 13 de agosto de 2024 | Octavos de final

- Columbus vs Inter Miami, 17:30 hrs (TCM)

- Cincinnati vs Philadelphia Union, 17:30 hrs (TCM)

- Tigres vs New York City, 18:00 hrs (TCM)

- Cruz Azul vs Mazatlán, 18:00 hrs (TCM)

- Toluca vs Colorado, 20:00 hrs (TCM)

- América vs St.Louis City, 20:30 hrs (TCM)

- LAFC vs San Jose Earthquakes, 20:30 hrs (TCM)

