Llegó a Pumas y nadie lo conocía, pero se convirtió en uno de los mejores extranjeros del club

Hace más de dos décadas los Pumas de la UNAM sorprendieron a sus millones de fanáticos con la llegada de un elemento brasileño que llegó de forma sorpresiva pero que, en cuestión de años, se consolidó como uno de los mejores extranjeros en la historia del club.

resumen leon vs pumas

Una de las razones que destaca a Pumas por encima del resto deriva del gran ojo que la directiva ha tenido para fichar a jugadores extranjeros que rinden de forma espectacular con el paso del tiempo. Y, posiblemente, uno de los ejemplos más claros de lo anterior es Leandro Augusto.

¿Cómo fue el paso de Leandro Augusto por Pumas?

Leandro Augusto llegó a los Pumas de la UNAM a mediados del 2001 luego del paso que tuvo por León, equipo que en ese entonces formaba parte de la primera división nacional. El brasileño no tardó en hacerse con un puesto titular como el mediocampista base del cuadro capitalino.

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La visión de campo que tenía, así como la forma en cómo cobraba los tiros libres, su sentido de liderazgo y su precisión en los pases largos fueron algunas de las características que hicieron que Leandro Augusto se ganara a la afición de Pumas, quien de inmediato lo convirtió en uno de sus ídolos.

Fue así como, de la mano de Hugo Sánchez, Leandro formó parte de la época más exitosa que Pumas ha tenido en su historia. Además, se mantuvo en la institución después de esta etapa de oro y terminó su proceso universitario en 2011; es decir, una década después de su arribo.

¿Qué títulos ganó Leandro Augusto en Pumas?

Después de abandonar Pumas en 2011, regresó al club tres años después para su retiro profesional. Con los universitarios ganó los títulos del Clausura y Apertura 2004, el Clausura 2009 y el Clausura 2011, así como el Campeón de Campeones en 2004 y registró, además, alrededor de 400 partidos con los del Pedregal.