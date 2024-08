LeBron James gana su tercer oro y se despide de los Juegos Olímpicos

Este sábado 10 de agosto del 2024, el conjunto de Estados Unidos de basquetbol logró conseguir la medalla de oro al vencer a Francia en la gran final de París 2024. El encuentro finalizó 98-87.

Con el resultado, grandes figuras como LeBron James, Stephen Curry, Kevin Durant, Anthony Davis, Jayson Tatum, Anthony Edwards, etc. Lograron entrar a la historia al conseguir el oro.

LeBron James se despide de los Juegos Olímpicos

A sus 39 años, LeBron James, logró ganar su tercera medalla de oro olímpica. De esta manera el jugador de los Lakers superó en una estadística al legendario Michael Jordan que sólo logró ganar dos.

Con una actuación histórica, lograron ganar su quinta título olímpico de forma consecutiva para los Estados Unidos y el decimoséptimo en la historia.

LeBron reveló que se encontraba muy feliz por haberlo conseguido, ya que considera que sigue teniendo la calidad suficiente para poder jugar baloncesto a un alto nivel. Además, destacó que haya sido contra el anfitrión y el gran ambiente que se vivió.

“Estoy viviendo un momento feliz, estoy muy contento, y lo vivo en un momento especial, desde la humildad, ya que pienso que todavía puedo seguir jugando al baloncesto, y jugarlo a un alto nivel, jugar con otros grandes jugadores, con un gran cuerpo técnico y luego salir a la cancha y representar a nuestro país.

El partido de la final olímpica no lo hubiéramos imaginado de otra manera, ha sido especial poder enfrentarnos al equipo anfitrión y en un gran escenario y un gran ambiente”, explicó.

Le preguntaron por Jordan y el jugador solo tuvo elogios pues lo considera como un jugador de otro mundo.

“Simplemente miras su silueta, miras su habilidad y sabes que es uno de los mejores jugadores de baloncesto que hemos visto jugar jamás un partido en este deporte. Fue un jugador de baloncesto de puro talento, un tipo de otro mundo”, resumió.

Por último, descartó poder jugar en los próximos Juegos Olímpicos pues ya no se ve practicando el deporte de la misma forma a pesar de que se disputarán en su país.

“No, no me veo jugando en Los Ángeles, pero tampoco me veía jugando en París. Dentro de cuatro años ya no puedo verme jugando”.

