Experta en lectura del rostro analiza a Saúl ‘Canelo’ Álvarez

Ivonne Gaona, especialista en la lectura del rostro, junto a Maricarmen Lara, analiza la cara del Saúl Álvarez y revela las razones del éxito del gran campeón

Por: Iván Vilchis

Tags relacionados
Canelo Álvarez