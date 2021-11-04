Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

Cobertura Legia de Varsovia vs Napoli EN VIVO | Europa League

La cuarta jornada de la Europa League tendrá al Napoli enfrentando al Legia de Varsovia, buscando su pase a la siguiente ronda.

Serie A - Napoli v Cagliari
Soccer Football - Serie A - Napoli v Cagliari - Stadio Diego Armando Maradona, Naples, Italy - September 26, 2021 Napoli players celebrate after the match REUTERS/Ciro De Luca|CIRO DE LUCA/REUTERS

Escrito por: Azteca Deportes

El Napoli del 'Chucky' Lozano volverá a la actividad dentro de la Europa League, enfrentando como visitante al Legia de Varsovia. Los dirigidos por Luciano Spalletti están buscando su clasificación a la siguiente ronda.

Te podría interesar: Napoli le pone precio al Chucky Lozano

Cobertura Legia de Varsovia vs Napoli EN VIVO

¿A qué hora juega el Napoli?

El partido entre el Legia de Varsovia y el Napoli, está planeado para el jueves 4 de noviembre a las 11:45 horas, tiempo del centro de México. Un triunfo les daría el liderato de su grupo y también que la clasificación directa a la siguiente ronda de la Europa League, esté totalmente en sus manos.

'Chucky' Lozano va de titular

Las alineaciones del equipo confirmaron a Hirving el 'Chucky' Lozano como titular por tercer partido consecutivo. El mexicano arrancó en el partido de Serie A frente al Bolonia y también frente al Salernitana. No pudo hacerse presente con gol en ninguno de los duelos.

Chucky Lozano Napoli Serie A
REUTERS

En la Europa League también había iniciado como titular el partido frente al Legia de Varsovia, jugado en el Diego Armando Maradona. Hirving está buscando su primer gol de la campaña, hablando del torneo del Viejo Continente, ya que en la Serie A ya logró destaparse con anotaciones importantes para su equipo.

La cuarta jornada de la Europa League

Dentro de la cuarta jornada de la fase de grupos de la Europa League, el Betis de Diego Lainez y Andrés Guardado también tendrá un gran partido. Se medirán al Bayer Leverkusen como visitantes, buscando el liderato de su sector.

También en la cuarta fecha de la Europa League, el Olympique de Marsella recibirá a la Lazio y el Monaco al PSV, en los partidos más importantes del día. En el grupo del Napoli, el Leicester City recibirá al Spartak Moscú. Los ingleses tienen el mismo número de unidades que los italianos, en un sector que será emocionante hasta el final.

Te podría interesar: El Napoli acepta vender al "Chucky" Lozano

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

RITUAL NFL PODCAST.jpg

Ritual NFL| Ritual El Podcast

4:50 p. m.
REVIVE -MÉXICO VS CHILE FECHA.png

Revive México vs Chile | Selección Mexicana

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
DEPORTV.jpg

Deportv

12:50 p. m.
18 SEP
EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE LIVE PREVIO.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante Live Previo

6:20 p. m.
18 SEP
PUEBLA VS ATLANTE FECHA.jpg

Liga BBVA MX| Puebla vs Atlante EN VIVO

6:45 p. m.
18 SEP
JUÁREZ VS TIGRES FECHA.jpg

Liga BBVA MX| FC Juárez vs Tigres EN VIVO

9:01 p. m.
18 SEP
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
18 SEP
REMO VS SANTOS FECHA.jpg

Brasileirao| Remo vs Santos

3:50 p. m.
19 SEP
BORREGOS CEM VS BORREGOS CCM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos CEM vs Borregos CCM

5:50 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo Live Previo

10:20 p. m.
19 SEP
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca |Isaac “Pitbull” Cruz vs Nestor Bravo

10:45 p. m.
19 SEP
GREMIOS VS PALMEIRAS FECHA CORREGIDA.jpg

Brasileirao| Gremio vs Palmeiras

7:50 a. m.
20 SEP
CORINTHIANS VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| Corinthians vs Fluminense

12:50 p. m.
20 SEP