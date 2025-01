Messi FELICITÓ al América por el TRICAMPEONATO en la Liga BBVA MX: Henry Martín

¡EXCLUSIVA! En entrevista para TV Azteca Deportes, el capitán del América, Henry Martín , reveló que tuvo una breve plática con Lionel Messi durante el partido amistoso ante el Inter Miami, en donde el astro argentino felicitó a las Águilas por el tricampeonato que lograron en la Liga BBVA MX, convirtiéndose en el primer equipo en lograrlo en la historia de los torneos cortos.

Te puede interesar: VIDEO: El emotivo discurso de Henry Martín al América previo a la Final de vuelta contra Monterrey

“Fue un saludo, no profundizamos en plática pero me sorprendió mucho la humildad que tiene, realmente lo que ha conseguido, lo que ha ganado, él en algún punto en el que nos topamos en la cancha, él sabe mucho de cuándo iniciamos el torneo, de en qué jornada estamos, del tricampeonato, él sabía, bueno, una persona que ha conseguido eso y que pueda enterarse por redes sociales, el hecho de acercarse y decir “felicidades”, pues no tiene necesidad porque me ha tocado enfrentar jugadores que han conseguido muchas cosas importantes y realmente están en su asunto y es entendible pero a mí me sorprendió mucho de él la humildad que demostró”, dijo Henry Martín en entrevista con Carlos Salgado.

"Éste tipo que lo ha conseguido todo no tiene necesidad de pararse y tomarse fotos con todos, él ha conseguido todo con su selección, sus equipos en los que ha estado, yo me quedo con él, con la persona, para él es lo más importante”, sentenció Martín.

Henry Martín habló sobre el polémico festejo de Messi ante el América

Asimismo, Henry Martín minimizó el festejo de Messi ante la barra del América , pues aseguró que es parte del futbol y que nadie debe molestarse por eso, más allá de que los mexicanos demostraron su enojo a través de las redes sociales.

“Es parte de, yo lo he hecho a rivales como provocar, es fútbol, no te puedes enojar por eso, te abuchean, te dicen o lo que sea, tampoco puedes enojarte, insultar ni pelearte con todos. Te metió gol y ¿qué haces? Te quedas callado y ya está. Yo mismo pude hacer algo en la celebración y no creo que pase a más, son momentos de adrenalina, de coraje que tienes contra algo, yo mismo lo he hecho y no pasa nada, es parte del show y de la picardía que se debe tener dentro de la cancha, de picar al rival y ya está", aseguró Henry Martín.