Las diferencias entre Pumas y el América, según Leo Suárez

Leo Suárez quiere hacer historia en Pumas. El ex jugador azulcrema sabe que debe ganarse a la afición felina con goles. El argentino ya reconoce algunas de las similitudes y diferencias entre América y Pumas.

“Yo creo que son dos equipos muy grandes, te lo muestra la gente cuando te vienen a jugar acá, tienen una historia tremenda, siempre desde chico lo supe por la copa libertadores, siempre estaba Pumas en las finales, siempre ha estado América en la finales y Cruz Azul también. Son equipos muy grandes y se disfruta mucho el día. Yo personalmente acá me levanto con esa ilusión todas las mañanas, con esas ganas de disfrutar esto que es muy lindo”, dijo el jugador de Pumas en entrevista exclusiva para Azteca Deportes.

Leo Suárez y la satisfacción de cumplir su sueño

El jugador felino se animó a hablar sobre el momento que más ha marcado su carrera.

“Mi debut es algo que me queda en mi memoria, es algo hermoso que viví y porque yo creo que todos los jugadores cuando llegan a ese momento que pisaste la cancha por primera vez, como que lo cumplís. Me levanto a las seis de la mañana para ir todos los días a entrenar, subirme a un autobús dos horas para ir a entrenar, al final sientes esa satisfacción”, mencionó Suárez.

El jugador argentino, analizó la Liga Argentina y la Liga BBVA MX

Finalmente, Suárez, habló sobre los múltiples clásicos que tiene el futbol mexicano a diferencia de su natal Argentina.

“En Argentina te puedo decir que hay mucha diferencia con el Boca y River, acá hay muchos equipos, son 5,6 grandes, la verdad no te puedo decir uno porque la verdad hay muchos clásicos. Ahí está América vs Pumas, Pumas vs Cruz Azul, Cruz Azul vs América, Atlas vs Chivas, Chivas vs América, es como que son todos clásicos y es como que la diferencia de equipos grandes, están todos juntos, así que no te puedo decir dos equipos especiales”, sentenció Leo.

