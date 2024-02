¿Es verdad que Leo Suárez no se despidió de sus excompañeros en América? Él mismo responde

A 14 días de haber sido anunciado como refuerzo de los Pumas, uno de los máximos rivales de su anterior equipo, las Águilas del América, el mediocampista argentino Leonardo Suárez, compareció por primera vez ante los medios de comunicación.

En conferencia de prensa, el jugador de 27 años respondió, si efectivamente, no se despidió de quienes fueron sus compañeros en el conjunto azulcrema, tal y como mencionó el portero del vigente campeón del futbol mexicano, Luis Malagón anteriormente.

“Yo creo que eso le exageraron, lo sacaron de contexto porque yo hablé con Mala, estuve hablando ese mismo día, el día anterior, él me habló por mensaje, el futbol es así y la verdad que fue el último día del mercado, no se me dio el poder pasar a despedirme de mis compañeros, pero claro, yo me despedí de todos por mensaje”, declaró Suárez.

“Yo me despedí también de la gente del club y todo. Tuve que hacer revisión médica en ese día, firmar contrato. No pude pasar, pero más que nada fue eso, yo hablé con todos mis compañeros, todos me desearon lo mejor y quedó una amistad muy grande con todos”, agregó al respecto.

El argentino se refirió a su estado físico



De igual forma, “Leo” negó arrastrar algún padecimiento físico, contradiciendo las versiones que manejaban lo contrario.

“Que pregunten en el club anterior si me perdí algún entrenamiento por lesión o algo de eso, yo vine y pasé revisión médica si no, no estaría acá. Estoy perfecto. Desde que llegué, jugué. Se dicen muchas cosas, pero de mi boca yo puedo asegurar que estoy perfecto y puedo jugar los minutos que quiera el entrenador”, comentó.

Suárez dejó mensajes para las aficiones del América y de Pumas



Por otra parte, el futbolista sudamericano expresó su agradecimiento a las aficiones de la escuadra americanista y universitaria, respectivamente.

“Yo siempre voy a estar agradecido con la gente que me trata bien, con la gente que me da cariño y la verdad yo estoy agradecido con los dos, ahora estoy muy agradecido con la directiva de los Pumas por cómo me trataron desde el primer día que llegué, el otro día en C.U. (partido contra Puebla). Decirles que yo voy a estar a muerte con ellos y voy a defender el club que me da de comer a mí y a mi familia”, afirmó.

En tres partidos portando la playera auriazul, Leo Suárez suma 138 minutos y dos asistencias. Se espera que este domingo vuelva a tener actividad en el partido que disputará su equipo frente al Santos Laguna, correspondiente a la jornada 7 del Torneo Clausura 2024.

“Sé lo que es jugar para Santos, sé la actitud que tienen los jugadores, el club y también ese cambio de motivación, de energía que le da a un jugador cuando viene un entrenador nuevo. Siento que no va a ser nada fácil, va a ser un partido jodido. Estamos trabajando para sumar tres puntos y seguir haciéndonos fuertes acá en casa”, señaló refiriéndose a la llegada de Ignacio Ambriz como entrenador de la plantilla lagunera y el buen momento que vive Pumas jugando como local (cuatro partidos sin derrota).

