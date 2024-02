Maximiliano Araujo le manda mensaje a la afición de Toluca tras pedir que se callaran

El pasado jueves 15 de febrero del 2024, el conjunto de Toluca terminó siendo eliminado por el Herediano de Costa Rica en la primera ronda de la CONCACAF Liga de Campeones.

El partido terminó 4-4 en el marcador global. Pero fueron los goles de visitante los que terminaron eliminando al Toluca. Tras quedar fuera de la competencia, los aficionados que se dieron cita en el estadio terminaron abucheando al equipo. Sobre todo al portero Tiago Volpi por los goles que le marcaron.

¿Qué equipo es mejor en el Torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX?

Te puede interesar: Tiago Volpi manda mensaje y desmiente ‘pelea’ con aficionados de Toluca



Los seguidores gritaron, cantaron canciones ofensivas y les aventaron cosas a los jugadores. Ante el trato de la afición hubo un jugador que no logró contenerse y les hizo gestos desde el terreno de juego.

Fue Maximiliano Araujo el que le realizaba gestos de que se callaran a los aficionados que gritaban desde las gradas. Los videos se viralizaron en las redes sociales y provocaron el enojo de los seguidores.

El mensaje de Maximiliano Araujo

Maximiliano decidió mandar un mensaje en sus redes sociales luego de unas horas del encuentro. El delantero le pidió disculpas a toda la afición por el gesto, detalló que fue un grave error, que quiere mucho al club y que la afición de Toluca solo le ha dado cariño.

“Quiero pedirle disculpas a toda la afición de toluca que lo único que hicieron desde que llegué fue darme cariño, tuve un grave error y me arrepiento, no se imaginan lo que quiero a este club en tan poco tiempo, vivo los partidos a mil y estaba muy lastimado como todos ustedes!! No soy de hacer estas cosas pero tomaré las consecuencias que tenga que tomar y una vez más millones de disculpas!! Siempre defenderé a un compañero pero hoy le erré y pido mil disculpas!!Nunca quise faltarles el respeto, lo doy todo por este club y siempre será así!! Disculpas de Maxi Araujo.”

¡Gol de Facundo Batista! | Xolos 0-1 Querétaro | Jornada 6 del Clausura 2024

Te puede interesar: Luis Enrique le mandó un explosivo mensaje a Mbappé tras su posible salida