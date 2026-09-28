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León vs América: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY lunes 28 de septiembre, partido de la Jornada 9 del Apertura 2026 de la Liga Femenil MX; marcador online

El invicto América se enfrenta este lunes al Club León en el cierre de la jornada 9 de la Liga Femenil MX

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Escrito por: Francisco Fernández

El Club América Femenil buscará mantener el invicto que las coloca como líderes del Grupo B, cuando se enfrente este lunes 28 de septiembre al León en la cancha del Estadio León, en compromiso de la Jornada 9 del torneo Apertura 2026 de la Liga Femenil MX.

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