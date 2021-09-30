Leones Negros vs Atlético Morelia horario y dónde ver en vivo

La Jornada 10 de la Liga BBVA Expansión está en marcha y este jueves se disputará el duelo entre los Leones Negros vs Atlético Morelia, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Estadísticas Leones Negros vs Atlético Morelia Jornada 10

¿Cuándo y dónde juegan Leones Negros vs Atlético Morelia?

Este jueves 30 de septiembre el duelo se disputará en el mítico Estadio Jalisco, sede de dos mundiales y casa del histórico Brasil de Pelé en 1970. El recinto cuenta con una capacidad de 55 mil 20 aficionados y también es hogar del Atlas de la Liga BBVA MX.

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¿A qué hora se juega el Leones Negros vs Atlético Morelia en la Liga BBVA MX?

El encuentro arranca en puntos de las 7:00 PM (tiempo del centro de México), pero la transmisión la podrás disfrutar con nosotros desde las 6:55 PM. El partido lo dirigirá Maximiliano Quintero, como arbitro central, auxiliado en las bandas por Mario Ramírez y Heder Trujillo.

¿Dónde ver el partido entre Leones Negros vs Atlético Morelia?

Recuerda que este duelo lo podrás disfrutar por las pantallas de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

Leones Negros vs Atlético Morelia: previa

Los Leones Negros llegan con urgencia de puntos, pues apenas suman 10 y marchan en la decimoquinta posición de la Tabla General, pero han tenido una nueva cara en los últimos dos partidos, pues suman dos victorias al hilo ante: el Tapatío (3-0) y el FC Cancún (0-1) en calidad de visitante.

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Por su parte, los purépechas viven otra realidad, ellos son terceros en la Liga BBVA Expansión MX. Ellos no caen desde la Jornada 2, cuando fueron derrotados por 3-1 por los Dorados de Culiacán. Desde entonces suman cinco victorias y un empate.

Leones Negros vs Atlético Morelia: ¿Qué canal transmitirá el partido de la Jornada 10?

Este partido lo tenemos en EXCLUSIVA por las plataformas digitales de Azteca Deportes: aztecadeportes.com, la App Oficial de Azteca Deportes y nuestras redes sociales.

