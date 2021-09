Tigres no necesita a André-Pierre Gignac: Miguel Herrera

Miguel Herrera otra vez hizo una de sus declaraciones picosas, esta ocasión el estratega de Tigres afirmó que no necesitan a su máxima estrella, el francés André-Pierre Gignac.

Estás palabras se dieron luego del cómodo triunfo del cuadro norteño ante el Atlético de San Luis por marcador 3-0 en el estadio Alfonso Lastras, por ello consideró que no fue necesario echar mano del delantero.

“Me da gusto ver al equipo hacer bien las cosas. Debíamos esa contundencia. Gignac, no jugó, estaba cargado, salió a la banca por si se necesitaba, afortunadamente no fue así", comentó el “Piojo” Herrera.

El timonel felino añadió que su equipo fue intenso en los dos tiempos, le agradó que sus dirigidos no subestimaron al rival, aunque reconoció que fueron superiores en contundencia y en creación de jugadas.

“Estamos trabajando para generar, para que el equipo se vea bien, El primer tiempo manejamos totalmente la pelota y en el segundo hubo más resistencia, pero fuimos contundentes”, puntualizó el director técnico de 53 años.

¿Hay problemas entre Miguel Herrera y Gignac?

Desde la llegada de Miguel Herrera, los rumores sobre una posible mala relación entre ambos personajes, sin embargo tanto el jugador y entrenador han dejado claro que no hay ningún problema entre ellos y que trabajarán para que el equipo esté en los puestos más altos del futbol mexicano.

Este torneo no ha sido del todo positivo para Gignac, desde que volvió a de los Juegos Olímpicos de Tokyo 2020 con la Selección de Francia las lesiones no lo han respetado, en un entrenamiento se aquejó del tobillo derecho, el galo pudo regresar hasta la fecha 8 contra León.

Con el resultado ante el Atlético de San Luis, los Tigres sumaron 17 unidades que lo ubican en la quinta plaza del Torneo Grita México Apertura 2021 de la Liga BBVA MX, mientras que los potosinos se quedaron en 16 unidades y es sexto general.

