Era una joya de la NFL, pero se retiró a los 29 años y fue acusado de violencia animal

En días pasados hemos hablado de futbolistas que, pese a tener una exitosa carrera en el balompié, terminaron en la ruina o con problemas legales. Ahora, la historia pasará directamente a la NFL a través de Leshon Johnson, quien se retiró de los emparrillados a los 29 años y que, ahora, es acusado de violencia animal.

Leshon Johnson llegó a ser considerado una de las joyas que la NFL tuvo en el pasado, sobre todo, por los equipos a los que defendió; sin embargo, las expectativas fueron cayendo con el paso de las temporadas, por lo que el norteamericano decidió retirarse antes de los 30 años para seguir con sus negocios fuera del deporte.

¿Leshon Johnson, joya de la NFL, fue acusado por violencia animal?

Fue hace apenas unas semanas cuando el exjugador de la NFL, Leshon Johnson, fue acusado y hallado culpable de ser el líder de una red de peleas para perros, la cual se ha convertido en la más grande jamás desmantelada hasta ahora, según información de las autoridades federales.

9/29/96 - The Cardinals trailed the Rams 28-14 in Tempe heading into the 4Q, but scored the next 14 points to tie, then following a 66yd run from LeShon Johnson, Greg Davis kicked the game-winning FG to defeat the Rams 31-28 in OT. Kent Graham: 37-58-366 yards and 4 TDs. pic.twitter.com/3uDboObyzd — Arizona Sports History (@AZSportsHistory) September 29, 2025

Leshon Johnson, quien se retiró de la NFL con apenas 29 años, salió de la vista pública durante mucho tiempo hasta ahora. Y es que, tras su paso por el futbol americano hasta el año 1999, ahora el atleta reapareció en los medios pues, según el Departamento de Justicia, cometió violencia animal en sus años de retiro.

La fuente señala que la joya de la NFL era el líder de una operación clandestina cuyo nombre era “Mal Kant Kennels”, misma en donde criaba para, después, entrenar y enfrentar a perros en combate, todo esto mientras ocultaba tal situación bajo una fachada de criadero animal.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel Leshon Johnson?

En la investigación se incautó a 190 perros tipo pitbull, la mayoría de ellos en terribles condiciones de salud. Además, se sabe que existen imágenes en donde se confirman las peleas organizadas, así como los registros financieros de cada uno de ellos, por lo que se espera que con estas pruebas Leshon Johnson pueda pasar un tiempo considerable en prisión sin que esto haya sido aún confirmado.

Ex-NFL player Leshon Johnson convicted in Oklahoma dog-fighting-probe; 190 dogs seized



“The FBI will not stand for those who perpetuate the despicable crime of dogfighting,” said FBI Director Kash Patel. pic.twitter.com/OjcbCfyC9C — Breaking911 (@Breaking911) August 5, 2025

Vale mencionar que, durante su etapa en la NFL, Johnson tuvo la oportunidad de jugar en escuadras tales como los Cardinales de Arizona, los Gigantes de Nueva York y los Empacadores de Green Bay, aunque realmente no pudo brillar en ninguna.