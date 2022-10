Ricardo Cadena confirma el estado de salud de Alexis Vega

Alexis Vega ha jugado 20 partidos en 3 meses, es decir, actividad competitiva cada 4 días y medio con Chivas y Selección Mexicana. En el semestre previo a la Copa del Mundo, el delantero del Guadalajara se ha convertido en pieza clave para su club y el combinado de Gerardo Martino, por lo que en las últimas semanas han tenido que dosificar las cargas para evitar una lesión en la rodilla derecha.

Alexis jugó 80 minutos el Clásico Nacional contra América, 77 minutos ante Cruz Azul y con la Selección tuvo que ver desde la banca el duelo ante Perú en la Fecha FIFA. Vega llega a la fase final de la Liga MX como el referente rojiblanco y en exclusiva con Azteca Deportes, el entrenador de Guadalajara, Ricardo Cadena, explicó el proceso que han seguido con la rodilla derecha del atacante.

“Alexis hoy en día se encuentra muy bien, se encuentra al 100 por ciento. Padeció un momento de su rodilla, fue a Selección y al término del partido (vs Colombia) le hicieron una punción en la rodilla que requería un par de días de descanso para no exponerlo, tuvimos que manejarlo con cautela porque con todo y eso sentía alguna inestabilidad o inseguridad en la rodilla. (Dosificar los minutos vs Cruz Azul) era lo más lógico, lo más sensato y lo mejor para la salud de Alexis y para que hoy nos permita contar con él al 100% y poder disponer de él, el mayor tiempo posible dentro del campo” dijo Cadena para Azteca Deportes.

¿Existe Alexis Dependencia en Chivas?

Alexis Vega se ha convertido en el futbolista más determinante en el ataque de Chivas. Participó en 7 de los 19 goles del Rebaño en la fase regular y tuvo el 92% de los minutos jugados. El entrenador de Guadalajara sabe la importancia de Vega pero busca que el equipo no tenga una “Alexis Dependencia”

“Cualquier jugador con las características de él por supuesto que se nota, su ausencia o su presencia, si tenemos a Alexis se va a notar porque tiene grandes cualidades. ¿Qué buscamos nosotros? No depender de él. Buscamos que el rol de otras posiciones sean parecidos, que cada uno empiece a tener ese liderazgo, que cada uno empiece a tener ese crecimiento y que cada uno asuma ese rol” finalizó Cadena