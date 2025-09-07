Esta fue la lesión que alejaría a Dembélé de las canchas por varias semanas

El Paris Saint-Germain enfrenta un inicio de temporada complicado tras confirmarse la lesión de Ousmane Dembélé , quien estará de baja entre cinco y seis semanas por un problema en el isquiotibial derecho. La noticia llega en un momento delicado, ya que el club parisino está a menos de dos semanas de comenzar la defensa de su título en la Liga de Campeones.

El internacional francés, de 28 años, salió cojeando en el partido de clasificación rumbo al Mundial frente a Ucrania. Aunque había ingresado en el descanso, apenas pudo completar 36 minutos antes de retirarse con visibles gestos de dolor. Estudios médicos en París confirmaron la gravedad del percance, catalogado como una lesión “severa”.

La Selección de Francia completó su primer entrenamiento en Alemania

¿Qué partidos se perderá Dembélé con el PSG?

La baja de Dembélé significa que no estará disponible para el debut europeo del PSG frente al Atalanta de Italia, previsto para el 17 de septiembre. Tampoco podrá enfrentar al Barcelona, su exequipo, en la visita programada para el 1 de octubre. Además, quedaría descartado para el duelo contra el Bayer Leverkusen y el Clásico de la Ligue 1 frente al Marsella, compromisos que podrían marcar la campaña del club.

En Francia, la decisión de Didier Deschamps de alinear al atacante causó gran polémica. Según reportes, el PSG consideró “ridículo” que el técnico lo utilizara, ya que el jugador había resentido molestias en el otro muslo durante un encuentro previo con el Toulouse. Deschamps, por su parte, defendió su postura: “Médicamente, no había ningún problema; estaba en forma y por eso lo puse”.

Más problemas para el PSG

La mala fortuna no terminó con Dembélé. Su compañero Désiré Doué también resultó lesionado en el mismo partido, con una distensión en el gemelo derecho que lo mantendrá fuera entre tres y cuatro semanas.