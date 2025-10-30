Esta sería la lesión y el tiempo de regreso de Alexis Vega

Alexis Vega salió lesionado en la Jornada 15 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX en el partido de Toluca vs Pachuca, al minuto 76 del segundo tiempo. El delantero se tiró al terreno de juego y no pudo continuar atacando a gran velocidad, se resintió de su pierna izquierda y tuvo que ser sustituido.

Hasta el momento, Toluca no ha revelado la gravedad de la lesión de Alexis Vega, solamente Mohamed mencionó en conferencia de prensa post partido que se trata de una lesión muscular y que estará fuera lo que resta del torneo .

“Alexis calentó, pensábamos que no iba a jugar. Él, de la cancha sintética, venía lastimado de la rodilla, sacó líquido y, por proteger la pierna, tuvo un tema muscular. Así que lo vamos a tener fuera lo que queda del torneo, pero ya esperemos esté bien para la Liguilla. Es una baja importante, obviamente, pero bueno, así es esto".

Los aficionados mantienen las expectativas del tiempo y de la gravedad de la lesión de Vega, pero Fernando Esquivel reveló en sus redes sociales la lesión que tendría el delantero y el tiempo que estaría fuera de las canchas.

La lesión que tendría Vega y el tiempo que estaría fuera de las canchas

Fernando reveló en sus redes sociales que Alexis Vega tendría una lesión de isquiotibiales, por lo que se perdería las últimas dos jornadas Agregó que el tiempo que estaría fuera de las canchas sería menor a un mes, por lo que el atacante podría regresar para el inicio de la Liguilla.

Solo para recalcar y calmar a varios, esto es falso. No existe tal reporte médico. Fue elaborado (y de gran manera, hay que destacar) por un fanático del Toluca. Insisto y repito, Vega sufrió lesión de isquiotibiales y regresa en menos de 1 mes. https://t.co/OrY97l80Lv — Fernando Esquivel (@fer_esquivel22) October 29, 2025

Si bien, los diablos no han dado a conocer algo sobre la lesión de Alexis, los aficionados esperan contar con el delantero para los juegos de Liguilla pues ha sido pieza clave en el equipo.