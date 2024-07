VIDEO: Así fue la lesión de Pedri en el España vs Alemania

Este viernes 5 de julio del 2024, en el partido de España vs Alemania, Pedri terminó saliendo del terreno de juego al minuto 8 del primer tiempo tras recibir un fuerte golpe de Toni Kroos.

Con las constantes lesiones que ha tenido el mediocampistas del Barcelona y que viene recuperándose de una, el cuerpo médico habría preferido no arriesgar y mejor cambiarlo. En su lugar entró Dani Olmo.

Así fue la lesión a Pedri

En una jugada en la que no llegó a tiempo Toni Kroos, terminó bajando a Pedri y se resintió del contacto por lo que pidió su cambio para no arriesgar en caso de que no fuera nada de peligro.

La rata de Kroos ha lesionado a Pedri y no ha sacado ni amarilla, qué vergüenza pic.twitter.com/k301CoEBMN — Álex (@LxoMessismoFCB) July 5, 2024

Por el momento, se desconoce la gravedad de la lesión de Pedri, pero se espera que en las próximas horas puedan dar a conocer la gravedad de su baja.

