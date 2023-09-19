Los lesionados que dejó la Semana 2 de la NFL

Es muy común que existan lesionados después de cada semana de la NFL, pero tras la segunda jornada, lamentablemente hay equipos que han perdido a sus principales estrellas, y que tendrán que encarar una campaña muy complicada sin ellos.

Después del golpe que recibió la liga tras le lesión de Aaron Rodgers que lo deja fuera toda la temporada, la Semana 2 trajo consigo fuertes lesiones, destacando especialmente la de Nick Chubb, de los Cleveland Browns.

Programa completo: Ritual El Resumen | Semana 2

Lesiones de la Semana 2 de la NFL

Arizona Cardinals: Carlos Watkins, liniero defensivo, brazo.

Baltimore Ravens: Odell Beckham Jr., receptor, tobillo.

Buffalo Bills: Micah Hyde, Safety, tendón de la corva.

Chicago Bears: Eddie Jackson, safety; Darnell Mooney receptor abierto, rodilla.

Cincinnati Bengals: Nick Scott, safety, conmoción cerebral.

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Dallas Cowboys: Zack Martin, guardia, tobillo.

Denver Broncos: Kareem Jackson, saefty, expulsado del partido del domingo contra los Commanders después de un golpe casco contra casco al ala cerrada Logan Thomas.

Detroit Lions: David Montgomery, corredor, muslo; James Houston, apoyador, tobillo.

Green Bay Packers: Elgton Jenkins, guardia, rodilla.

Indianapolis Colts: Anthony Richardson, quarterback, conmoción cerebral; Ryan Kelly, centro, conmoción cerebral.

Las Vegas Raiders: Davante Adams, receptor, conmoción cerebral.

Los Angeles Rams: Joe Noteboom, guardia, hombro.

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Miami Dolphins: Jaylen Waddle, Miami Dolphins, conmoción cerebral; Salvon Ahmed, corredor, lesión en la ingle.

New England Patriots: Marcus Jones, back defensivo, hombro.

New York Giants: Saquon Barkley, corredor, esguince de tobillo; Ben Bredeson, liniero ofensivo, conmoción cerebral.

New York Jets: Tony Adams, safety, tendón de la corva; Michael Carter II, esquinero, codo; Quincy Williams, apoyador, rodilla.

Seattle Seahawks: Riq Woolen, esquinero, pecho.

Tampa Bay Buccaneers: Chase Edmonds, corredor, rodilla.

Washington Commanders: Logan Thomas, ala cerrada, conmoción cerebral.

Cleveland Browns: Nick Chubb, corredor, rodilla, fuera por el resto de la temporada.