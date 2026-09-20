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Levadiakos vs Olympiacos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY domingo 20 de septiembre, partido de La Hormiga González de la Jornada 5 de la Superliga de Grecia; marcador online

Sigue el minuto a minuto con las acciones más importantes del partido de la Jornada 5 de la Superliga de Grecia, donde el equipo de Armando González buscará sumar puntos como visitante

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Escrito por: Sebastian Cortés

El Olympiacos visita este domingo 20 de septiembre al Levadiakos en la Jornada 5 de la Superliga de Grecia, un duelo que tiene como gran protagonista el extraordinario momento ofensivo de Armando "La Hormiga" González.

El delantero mexicano llega con la confianza a tope luego de estrenarse como goleador en el plano continental a mitad de semana durante su victoria en la UEFA Europa League, consolidando así un arranque de temporada espectacular en el que ya registra cuatro anotaciones en sus primeros seis compromisos oficiales con la escuadra de El Pireo.

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El rival en turno atraviesa una severa crisis, marchando en el último lugar de la clasificación general sin puntos y con ocho goles en contra, lo que representa una ventana de oportunidad perfecta para que "La Hormiga" González capitalice su buena racha, ayude a su club a llevarse las tres unidades como visitante y siga demostrando su valía en el balompié europeo.

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