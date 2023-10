Lewis Hamilton respalda a Checo Pérez previo al Gran Premio de México

El fin de semana del Gran Premio de la Cuidad de México ha comenzado, sin ninguna duda el piloto que más presión tiene de cara a la carrera es el piloto mexicano Sergio Pérez, quien ha sido fuertemente criticado a lo largo de este año.

Lewis Hamilton, siete veces campeón del mundo de la Formula 1, ha expresado su punto de vista sobre sobre la falta de apoyo que Checo, ha recibido por parte del equipo que conforma el equipo de Red Bull Racing.

El conductor de Mercedes Benz señaló que el jalisciense no ha tenido el respaldo necesario para maximizar su rendimiento en la pista.

Pérez quien se incorporó a Red Bull en 2021 como compañero de equipo Max Verstappen, ha tenido una campaña de altibajos. A pesar de obtener una importante victoria en el Gran Premio de Azerbaiyán, el nacido en Guadalajara ha tenido dificultades para mantenerse en la lucha por el campeonato de pilotos con Verstappen.

“Creo que su equipo (Red Bull) no lo está ayudando del todo. Entiendo que la escudería está conformada por muchas personas, pero hay algunas en particular que lo están afectando psicológicamente y no lo ayudan”

Asimismo, el rendimiento ha despertado críticas y señalamientos de gente en su propio equipo, como lo es el asesor de la escudería austríaca Helmut Marko, quien ha alzado la voz en diferentes ocasiones en contra del corredor azteca.

Por otro lado, es de suma importancia contar con entorno en el que el piloto se sienta respaldado y valorado. Es importante tomar en cuenta que la escudería campeona del mundo se ha destacado en lo últimos años por tener un enfoque en el rendimiento y la competencia interna.

