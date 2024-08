Lewis Hamilton revela su intención de participar en unos Juegos Olímpicos

Lewis Hamilton no le cierra las puertas a ningún deporte. Emocionado por la organización de los Juegos Olímpicos de París, el piloto británico de Mercedes lamentó que el automovilismo no forme parte del repertorio olímpico, y no descartó prepararse en algún futuro para intentar formar parte de la fiesta veraniega.

“No soy lo suficientemente bueno en el surf como para estar en los Juegos Olímpicos, pero tal vez algún día sea un atleta olímpico”, reconoció en una entrevista.

“Sí voy a ver correr a mi hermano (en las categorías británicas de turismos), por ejemplo. Conozco la presión extra que eso conlleva, así que aún no he decidido lo que voy a hacer”.

Hamilton, más que nadie, tiene la preparación mental de un atleta olímpico. Incluso, reveló que tiene unna relación muy cercana con Miles Chamley-Watson, estadounidense y medallista en los juegos de Río 2016.

“Miles Chamley-Watson, que es un buen amigo mío, compite en esgrima. Siempre nos apoyamos mutuamente y hablamos casi todos los días. Sé lo duro que trabaja y me encantaría verlo siempre (en los Juegos Olímpicos), pero soy consciente de la presión que conllevan ciertas pruebas”, comentó el piloto de Mercedes.

Hamilton, portador de la llama olímpica en 2012

Recordemos que Hamilton también estuvo ligado a los Juegos Olímpicos de Londres en 2012, pues fue uno de los encargados en portar la legendaria llama olímpica, como uno de los representantes estelares del país sede.