Lewis Hamilton es nombrado ciudadano honorario de Brasil

Brasilia, Brasil. El título de ciudadano honorario de Brasil, entregado en la Cámara de Diputados, fue otorgado al piloto británico Lewis Hamilton en agradecimiento por haber ondeado la bandera brasileña y por haber usado el casco de Ayrton Senna en el circuito de Interlagos en el Gran Premio de Brasil en el 2021.

El siete veces campeón de la categoría de la Fórmula Uno recibió ese título honorífico en una abarrotada sesión del pleno de la Cámara de Diputados, en la que los legisladores vitorearon y aplaudieron con furor al astro de la máxima categoría del automovilismo deportivo.

El piloto de la escudería Mercedes explicó que el año pasado dedicó su triunfo en Brasil a Ayrton Senna porque cuando vio una carrera del piloto brasileño, a los 5 años de edad, supo “que quería ser campeón del mundo”.

“A través de sus ojos, aprendí la pasión de los brasileños”, dijo Lewis Hamilton en referencia a Senna, quien falleció en un accidente en la curva Tamburello en el circuito de Imola durante el Gran Premio de San Marino en 1994.

El promotor del homenaje, el diputado André Figueiredo, destacó el empeño de Hamilton en promover la igualdad racial, así como su defensa de las minorías y su apoyo a las causas del bienestar animal y del medioambiente.

Lewis Hamilton comprometido con la inclusión racial en la F1

Lewis Hamilton en si discurso de agradecimiento también se refirió a la cuestión de la igualdad racial y aseguró que está “comprometido” con la inclusión de los de raza negra en su deporte.

“Como un hombre negro en un deporte que aún tiene que progresar mucho, estoy comprometido con que esto cambie. Me inspira cuando vengo a Brasil y veo una audiencia tan diversa. Tenemos que unirnos, ser positivos en nuestros objetivos, nunca tomar un no por respuesta, no desistir nunca”, apuntó el británico.

El piloto de Mercedes Lewis Hamilton participará el próximo fin de semana en el Gran Premio de Brasil, en el circuito de Interlagos en Sao Paulo.