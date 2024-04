Lewis Hamilton acusa robo de la Fórmula 1

La temporada 2021 de la Fórmula 1 es una que los aficionados al Gran Circo siempre llevarán en la memoria. Tanto Lewis Hamilton como Max Verstappen llegaban empatados en puntos a la última carrera, algo que solo había sucedido en 1974. Al final de las 58 vueltas en el circuito de Yas Marina, fue el neerlandés quien se alzó con el campeonato en el Gran Premio de Abu Dhabi. Años después, el volante inglés sigue reclamando un robo.

En aquella ocasión, el safety car se hizo presente cuando todo parecía indicar que el siete veces campeón sumaría un nuevo título a sus vitrinas. Ello le permitió al compañero de Sergio ‘Checo’ Pérez hacer una rápida parada en pitts para cambiar a blandos y adelantar al de la isla en la última vuelta de la competencia. Así comenzó el dominio de Verstappen en la Fórmula 1, mismo que continúa hasta la actualidad.

"¿Que si me lo robaron? Claro que sí. Ya conoces la historia. Pero creo que fue un momento realmente bonito, porque mi padre estaba conmigo, y eso es lo que me llevo. Nuestra vida ha sido una montaña rusa, y hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Y el día más doloroso, él estaba ahí. Me enseñó a levantarme siempre, a llevar la cabeza alta”, mencionó Hamilton en una entrevista.

También confesó que ver videos de aquella carrera todavía le genera un dolor considerable, sin embargo, se siente en paz con lo acontecido. A la par, habló sobre su próxima llegada a Ferrari para la campaña 2025, asegurando que ello no lo distrae actualmente del objetivo con Mercedes.

“No lo veo como una huida. Mi compromiso con el equipo es exactamente el mismo que en años anteriores: mi intención es destrozar al resto de equipos. Queremos derrotarles. Mi planteamiento es el mismo hasta el final”.

Los resultados de Lewis Hamilton en 2023

La temporada 2024 de Fórmula 1 no ha iniciado de la mejor manera para Lewis Hamilton, quien finalizó séptimo en Baréin y noveno en Arabia Saudita antes de abandonar en el GP de Australia.

