La frase de Lewis Hamilton que lo ayudó a ser multicampeón de la F1: “La experiencia es el mejor maestro, y el fracaso el mejor motivador”

Lewis Hamilton se mantiene en la élite del automovilismo profesional hasta nuestros días, y aunque su etapa más exitosa ha quedado atrás, la realidad es que sigue siendo considerado uno de los favoritos para pelear hasta el final el campeonato de la temporada 2026 de la Fórmula 1.

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Y es que, a través de su defensa en la escudería Ferrari, Lewis Hamilton sigue siendo considerado uno de los pilotos más queridos de la actualidad y, en consecuencia, uno de los mejores de todos los tiempos. Además, también cuenta con frases que se han quedado en la memoria de miles de sus fans.

¿Cuál es la frase más icónica dicha por Lewis Hamilton?

Una de las razones por las cuales Lewis Hamilton es uno de los más ganadores dentro del ámbito del automovilismo profesional deriva de la increíble personalida y el sentido de resiliencia que ostenta, el cual se vio enmarcado con la siguiente frase que dijo en el pasado:

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“La experiencia es el mejor maestro, y el fracaso el mejor motivador”. Básicamente, con esta frase Lewis intenta explicar que los fracasos son el mejor sentido de pertenencia que la experiencia puede otorgar, pues una vez superado esta etapa el éxito se saborea de forma distinta.

¿Cuántos títulos y récords ostenta Lewis Hamilton hasta ahora?

A lo largo de su carrera, Lewis Hamilton ha tenido la fortuna de sumar un total de siete campeonatos de Fórmula 1, mismos de los cuales el primero fue bajo la escudería McLaren y los siguientes con Mercedes durante estas temporadas: 2008, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Por si esto fuera poco, Lewis Hamilton es junto a Michel Schumacher el piloto con más títulos en la historia, el piloto con más carreras ganadas en la historia de la Fórmula 1 y, finalmente, el atleta con la mayor cantidad de poles positions obtenidas hasta el momento.