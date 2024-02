¡Rompe en silencio!: Lewis Hamilton habla por primera vez tras fichar por Ferrari

Lewis Hamilton rompió el silencio. Después de anunciarse el bombazo más importante en los últimos años de la Fórmula 1, finalmente el piloto, todavía miembro de Mercedes hasta 2025, envió un mensaje para expresar sus sentimientos a través de su cuenta de X.

“Han sido unos días locos llenos de emociones. Pero como todos saben, después de 11 años increíbles en Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, ha llegado el momento de empezar un nuevo capítulo en mi vida y me uniré a la Scuderia Ferrari en 2025”, comenzó diciendo el siete veces campeón mundial.

“Mercedes ha sido una gran parte de mi vida desde que tenía 13 años, así que esta decisión ha sido la más difícil que he tenido que tomar nunca. Estoy increíblemente orgulloso de todo lo que hemos conseguido juntos y estoy muy agradecido por el duro trabajo y la dedicación de todos con los que he trabajado a lo largo de los años y, por supuesto, de Toto (Wolff), por su amistad, guía y liderazgo. Juntos hemos ganado títulos, batido récords y nos hemos convertido en la asociación piloto-equipo más exitosa de la historia de la F1. Y, por supuesto, no puedo olvidar a Niki (Lauda), que fue un gran apoyo y al que sigo echando de menos cada día”.

Hamilton subrayó su gratitud con el equipo de Mercedes, que lo ha apoyado desde que estaba en McLaren.

“También debo expresar mi enorme agradecimiento a todo el consejo de administración de Mercedes-Benz y a todos los miembros de la empresa, en Alemania y en todo el mundo, por haberme apoyado durante estos 26 años”.

Lewis Hamilton, concentrado en ganar con Mercedes en su última campaña

Finalmente, Hamilton aseguró que su concentración está totalmente puesta en dar lo mejor de sí en la temporada que está por comenzar en la Fórmula 1, en la cual correrá por último año para las flechas plateadas.+

“Ahora mismo no pienso en 2025. Mi atención se centra en la próxima temporada y en volver a la pista con Mercedes. Tengo más ganas que nunca, estoy más en forma y más concentrado que nunca y quiero ayudar a Mercedes a ganar una vez más. Estoy comprometido al 100% con el trabajo que tengo que hacer y decidido a terminar mi colaboración con el equipo en lo más alto”.