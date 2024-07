Lewis Hamilton llora tras ganar el Gran Premio de casa

Tuvieron que pasar 945 días para que Lewis Hamilton volviera a probar las mieles de la victoria en una carrera de la Fórmula 1 y que mejor que en casa en el Gran Premio de Gran Bretaña. Donde el siete veces campeón del mundo es al amo y señor ya que con el triunfo de hoy en Silverstone ya son 9 conquistas en este circuito.

La emoción de Hamilton al ganar este Gran Premio fue tan grande que terminó en llanto.

“No puedo dejar de llorar y es que desde el 2021 cada día, cada carrera, lo intentaba, me concentraba y me ponía a trabajar lo más duro que podía y además esta es mi última carrera aquí en el Gran Premio de Gran Bretaña con este equipo. Tenía muchas ganas de ganarlo por ellos, porque los quiero mucho, porque aprecio todo el trabajo duro que han hecho en todos estos años, estaré siempre agradecido con este equipo, con todos los que están en Mercedes. Y por otro lado el público aquí es increíble los veía en cada vuelta y de verdad no saben lo que me hacen sentir.”, comentó Lewis Hamilton.

Y es que desde el 2021 Red Bull entró en la competencia con Mercedes y a los seguidores les dejó una temporada que se tuvo que definir al campeón hasta la última carrera, siendo una de las más emocionantes.

Sin embargo, desde esa fecha el dominio de la escudería austríaca había sido devastador sobre los otros equipos, hasta que al parecer la temporada 2024 ha sido más equilibrada con los McLaren, Mercedes y hasta Ferrari dando algunas sorpresas.

De esta manera después de 56 Grandes Premios Lewis Hamilton vuelve a ganar, la última vez que lo había hecho fue en la carrera de Arabia Saudita a finales del 2021.

