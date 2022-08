Leyenda mexicana desprecia la playera del América en su colección

El América siempre ha levantado animadversión en todo el futbol mexicano y una leyenda del futbol mexicano dejó en claro que no tiene la más mínima simpatía por el equipo azulcrema. Es tal su nivel de antipatía que en su coleción de playeras no hay ni una de las Águilas.

El segundo máximo goleador de la Selección Azteca, Jared Borgetti, dijo hace poco que “ningún jugador sueña con el América” y hace un tiempo compartió un video en el que mostró las playeras intercambiadas que consiguió durante su carrera como jugador.

En dicha colección, el exdelantero cuenta con joyas como los jerseys de Cristiano Ronaldo, Ruud van Nistelrooy, Alessandro del Piero y Francesco Totti.

“No, del América no tengo camiseta, yo quiero que mi colección se vea bien, por eso no tengo. Es el único equipo del que no tengo, seguramente habré cambiado alguna y se la regalé a alguien, a algún hermano que es americanista. Yo creo que, si acaso, habré cambiado dos veces camiseta con el América y es mucho”, declaró ‘El Zorro del Desierto’.

Incluso, tiene camisetas de clubes extintos como Jaguares de Chiapas, Indios de Juárez y Monarcas Morelia.

El día que Cristiano Ronaldo dejó impactado a Jared Borgetti

Una de las camisetas más preciadas que guarda Borgetti es la de Cristiano Ronaldo que, además, está firmada por el propio portugués, a quien enfrentó en la Premier League cuando jugaba para el Bolton Wanderers.

El exfutbolista contó que cuando fue al vestidor para encontrarse con CR7, quedó impresionado.

“En el partido que jugamos con Bolton contra Manchester, al medio tiempo le dije que si podía cambiarme la playera y aceptó. Me dijo que pasara al vestidor después del partido, avisé que iba con Cristiano a cambiar playera, me senté en el vestidor a esperarlo, sale de bañar en toalla y cuando le vi el cuerpo dije: ‘No, no es Photoshop’, estaba impresionante”.