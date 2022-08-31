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Leyenda Viva: Conoce la canción hecha por Jay de la Cueva y Aczino

Leyenda Viva es el nombre de la canción en la que sumaron sus talentos Jay de la Cueva y Aczino, rumbo al combate de la pelea pelea Canelo vs Golovkin.

Por: Azteca Deportes

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