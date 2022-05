Leza deja el carril central de Estral Esports

Luego de la dolorosa derrota de Estral Esports en la gran final del Apertura de la Liga Latinoamérica 2022, el equipo decidió no seguir más con la plantilla principal con la que llegó a las últimas dos finales del máximo circuito de League of Legends de la región.

El equipo regio anunció a través de su cuenta oficial de twitter que el carrilero central Francisco Rubén Jara Barragán, mejor conocido como Leza dejará de formar parte de la organización el pasado 3 de mayo, en la publicación se observa un video en el que el jugador azteca agradeció el apoyo a las Águilas y a la afición.

Gracias por todo tu compromiso, dedicación, y cariño para este equipo y su fanaticada, te deseamos todo el éxito del mundo en tu futuro.



Gracias @leza_lol 🤧😢#LLA #SomosEstral #PPEALV pic.twitter.com/X3yH2I5Gr9 — Estral Esports (@EstralEsports) May 4, 2022

Por su parte el joven mexicano de 23 años de edad también reaccionó a su salida en su cuenta oficial:

“Como muchos sabrán no continuaré mi camino en Estral, agradezco mucho a todas las personas que me apoyaron durante este trayecto y a todos los compañeros con los que llegue a compartir tantas cosas, también al staff que son unas grandes personas y a la comunidad tan bonita que conocí, realmente me sentí feliz de haber formado parte de este equipo y espero lo mejor para ellos, gracias de nuevo, todos aportaron su granito de arena en mí y lo llevaré siempre conmigo”, publicó Leza.

Leza, a un paso de alcanzar la gloria de la LLA nuevamente.

Leza llegó a un Estral Esports, equipo recién ascendido de la División de Honor en 2021 para conseguir cosas importantes en el Apertura de ese año, tras su gran papel con R7 en el anterior torneo donde se coronó campeón de la región.

Para el Clausura de 2022, tras un quinto lugar especial para el conjunto región, Leza siguió comandando la plantilla de Estral junto a Acce, Grell, Bvoy y Mia, quienes llegaron a la gran final de torneo, en la que cayeron ante Infinity Esports, que consiguieron el bicampeonato de la LLA.

Finalmente, tras dos temporadas con la misma plantilla principal, Estral Esports ha decidido buscar nuevas oportunidades con una reestructuración del plantel, siendo el surcoreano Mia el primer jugador en salir del equipo. Choi Sang-in ya es jugador de la academia de TSM, equipo de la famosa organización de LCS.