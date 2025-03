“No soy estúpido": Lawson acepta que podría perder su asiento en Red Bull

La presión sobre Liam Lawson en Red Bull ha llegado a un punto crítico. Tras otro fin de semana decepcionante en China, el piloto neozelandés reconoció públicamente que sabe que su lugar en el equipo está en peligro: “No soy estúpido. Sé que estoy aquí para rendir, y si no lo hago, no voy a estar”, confesó con franqueza.

El joven piloto terminó último en la clasificación del Gran Premio de China y, aunque cruzó la meta en la posición 12, lo hizo beneficiado por incidentes ajenos. Aún más grave, el equipo rompió el parc fermé para modificar su RB21, equipándolo con especificaciones distintas a las de Max Verstappen, pero los cambios tampoco dieron frutos.

Lawson, sin tiempo ni margen de error

Lawson explicó que la falta de pruebas durante la temporada y la complejidad del calendario lo han dejado sin tiempo para adaptarse al auto: “No tengo tiempo para probar el coche y acostumbrarme a él, pero ya estamos en la temporada, así que cada carrera estamos perdiendo puntos. A eso me refiero cuando digo que no tengo tiempo”.

Verstappen salió en su defensa, asegurando que el coche de Racing Bulls es más fácil de manejar que el RB21 y que si Lawson volviera a ese monoplaza, rendiría mejor. Sin embargo, Helmut Marko no parece convencido: “Sí, pero un coche muy rápido siempre es difícil de conducir”, dijo con tono tajante.

¿Intercambio con Tsunoda?

Según rumores, Red Bull ya estaría evaluando seriamente intercambiar a Lawson por Yuki Tsunoda a partir del Gran Premio de Japón . El japonés ha tenido un inicio de temporada sólido con Racing Bulls y aseguró estar listo para subir al equipo principal.

Lawson, desafiante, recordó que ha vencido a Tsunoda en categorías inferiores: “He competido con él durante años, y también le gané en F1. Puede decir lo que quiera”. Sin embargo, los números actuales dicen lo contrario: Tsunoda lo ha superado en clasificación y resultados desde que comparten pista en la máxima categoría.

La situación es clara: si Lawson no mejora pronto, su lugar en Red Bull podría ser historia. Y en un equipo que no perdona errores, el tiempo, simplemente, se ha acabado.