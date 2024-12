Liam Lawson y el reto imposible: ganar con un Red Bull en caída libre

Liam Lawson, con apenas 22 años y solo 11 carreras en Fórmula 1, ha sido elegido para sustituir a Sergio Pérez en Red Bull para la temporada 2025. Aunque el anuncio podría parecer el inicio de un capítulo prometedor, el panorama pinta más complicado de lo que muchos imaginan.

Red Bull no solo perdió el campeonato de constructores en 2024, sino que su desempeño dejó claro que el equipo ya no es el dominante de años anteriores. El auto, diseñado para llevar al límite a los pilotos más experimentados, parece cada vez más indomable, algo que podría convertirse en un obstáculo insuperable para un joven con poca experiencia como Lawson.

Lawson no sabía que sustituiría a Checo



Lawson confesó que el anuncio de su ascenso llegó tras la famosa reunión del equipo tras el Gran Premio de Abu Dabi. “Sabía que se hablaba de un cambio, pero nada estaba garantizado. Christian Horner me llamó y dijo: ‘Bienvenido a Red Bull Racing’. Fue un momento increíble”.

Sin embargo, el reto que enfrenta no es menor. Lawson deberá aprender junto a Max Verstappen, quien ha ganado cuatro campeonatos consecutivos, pero el neozelandés no se ilusiona con lograr victorias inmediatas. “Estoy aquí para ayudar al equipo a ganar, pero sé que no será fácil”, declaró.

La temporadita que le espera a Lawson. No digo que sea malo, es un gran talento. Pero en ese auto, tan difícil de conducir y tan volátil pista a pista, mi pronóstico es que no llega a final de temporada.🚨



Red Bull y Helmut Marko se metieron un balazo en el pie con lo de Checo. pic.twitter.com/JRtgiXtXcB — Gabo Martínez (@gabomrubio) December 19, 2024

La decisión de Red Bull: ¿Error o visión a futuro?



La salida de Checo Pérez, que culminó una difícil temporada 2024, deja preguntas abiertas. Aunque Lawson es talentoso, muchos se preguntan si Red Bull tomó la decisión correcta al apostar por un novato en lugar de mantener a un piloto experimentado.

Lo que está claro es que Red Bull enfrentará desafíos aún mayores en 2025, y Lawson tendrá que demostrar que está a la altura, incluso en un equipo que ya no parece el invencible gigante que dominó la Fórmula 1 en años recientes.