Helmut Marko reconoce que Liberty Media NO INFLUYÓ en permanencia de Checo

Helmut Marko desmintió que Checo Pérez siguiera en Red Bull gracias a una petición de Liberty Media a la organización de la bebida energética. El veterano asesor reafirmó que el mexicano sigues siendo la mejor opción disponible en este momento, y explicó las razones detrás de la decisión que se tomó el primer lunes que dio inicio al parón de verano.

“Sergio Pérez seguirá en el coche de Red Bull Racing después del parón de verano, porque ahora hay carreras en pistas en las que estuvo bien el año pasado y confiamos en la estabilidad. Siempre ha mostrado buenas actuaciones y en el último fin de semana de carreras en Spa fue muy rápido, terminando en tercera posición el sábado”, destacó el directivo.

Marko, quien ha sido muy crítico con Pérez desde su llegada a Red Bull, dejó en claro que en el equipo los que toman las decisiones son ellos y no se basan en los deseos o peticiones comerciales de la Fórmula 1, cuyos dueños son Liberty Media Group.

“Pérez no tiene que ser más rápido, sólo más consistente. Y sigue siendo nuestra mejor solución dadas las alternativas. Los informes de que su compromiso continuo se debió al deseo de Liberty Media de que condujera en México no son ciertos. Seguramente querrán que participe en la carrera de casa, pero nuestra elección de piloto no se basa en las intenciones de Liberty”, sentenció.

¿Cuándo corre Checo Pérez en la Fórmula 1?

El próximo compromiso en la Fórmula 1 es en los Países Bajos, en el circuito de Zabdvoort, y en donde Checo Pérez tendrá que demostrar sobre la pista por qué en Red Bull tomaron la decisión correcta.